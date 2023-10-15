Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс, один путь". Это его второй зарубежный визит не в страны бывшего СССР после начала полномасштабной войны против Украины.

На этой неделе президент России Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином в Китае, чтобы попытаться углубить партнерство между двумя крупнейшими стратегическими конкурентами Соединенных Штатов.

Путин примет участие в форуме "Один пояс, один путь" в Пекине 17-18 октября. Об этом пишет Reuters.

"Безграничное партнерство" и США

Китай и Россия объявили о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин за несколько дней до того, как начал полномасштабное вторжение в Украину, спровоцировав самую смертоносную сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

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Соединенные Штаты считают Китай своим крупнейшим конкурентом, а Россию - крупнейшей национальной государственной угрозой, в то время как президент США Джо Байден утверждает, что этот век будет определяться экзистенциальной борьбой между демократиями и автократиями.

"За последнее десятилетие Си создал с путинской Россией самый значимый необъявленный альянс в мире. Соединенным Штатам придется смириться с тем неудобным фактом, что стремительно растущий системный соперник и реваншистская одномерная супердержава с крупнейшим в мире ядерным арсеналом тесно объединились в противостоянии США", - сказал Reuters Грэм Эллисон, профессор Гарвардского университета и бывший помощник министра обороны при Билли Клинтоне.

Байден назвал Си "диктатором" и сказал, что Путин является "убийцей" и лидером, который не может оставаться у власти. Пекин и Москва раскритиковали Байдена за эти слова.

Когда-то Россия была старшим партнером в мировой коммунистической иерархии, но теперь, через три десятилетия после распада Советского Союза в 1991 году, считается младшим партнером коммунистического Китая, возрождающегося под руководством Си, самого влиятельного лидера страны со времен Мао Цзэдуна.

Си Цзиньпин и Путин: на что обратить внимание во время встречи

Как отмечает Reuters, это будет первой поездкой главы Кремля не в страны бывшего Советского Союза в этом году, после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте за депортацию детей из Украины. И это лишь вторая такая поездка с начала полномасштабного вторжения в Украину - в прошлом году Путин посетил Иран для переговоров с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Так что есть пять вещей, на которые следует обратить внимание во время визита Путина в Китай.

Оборона

Поскольку министра обороны ли Шанфу не было на публике более шести недель, наблюдатели из Китая будут следить за тем, кто возьмет на себя ведущую роль в любых переговорах с российскими военными официальными лицами по сотрудничеству.

Ли попал под санкции США в 2018 году за соглашение о поставках оружия, которое он обеспечил с Россией на предыдущем посту. Генерал Лю Чжэньли, председатель военного органа, ответственного за боевые операции и планирование Китая, стал главным претендентом на эту должность.

Для Китая Россия является не только основным источником нефти и газа: крупнейшая в мире ядерная держава также является богатым потенциальным источником технологий, поскольку Народно-освободительная армия (НОАК) стремится модернизировать свои обычные и ядерные силы до 2035 года.

Согласно оценке Министерства обороны США за 2022 год, в последние десятилетия российские авиационные, ракетные и даже подводные технологии передавались Китаю.

Китай и Россия тесно сотрудничают в сфере гражданских атомных станций, некоторые из которых можно использовать для производства военного плутония, как, например, реакторы быстрого размножения в Сяпу.

Оружие для войны

Китай воздерживается от осуждения войны России против Украины или от того, чтобы назвать ее "вторжением" в соответствии с мнением Кремля, который рассматривает войну как "специальную военную операцию".

Соединенные Штаты предостерегли Китай от отправки любого оружия в Россию, хотя Китай является вторым по величине импортером российской нефти после Индии и, таким образом, поддерживает экономику России.

Китай опроверг сообщения западных СМИ о том, что он отправлял оружие в Россию.

Лучшие друзья

Путин и Си любят демонстрировать тесную дружбу: однажды глава Кремля привез лидеру Китая на его день рождения российское мороженое - "Эскимо" и "Пломбир". В свою очередь Си является единственным мировым лидером, который праздновал день рождения Путина с ним.

Во время визита в Россию в 2019 году, где оба лидера подписали пакет торговых соглашений и любовались пандами в Московском зоопарке, Си сказал российским СМИ: "Президент Путин - иностранный коллега, с которым я общался больше всего. Он мой лучший друг, и я очень ценю нашу дружбу".

Си Цзиньпин также наградил Путина медалью дружбы в 2018 году, сказав, что "Путин - мой лучший близкий друг".

В марте Путин заявил, что пригласил Си Цзиньпина в свои личные апартаменты в Кремле. Он сказал, что они поговорили у камина за чаем.

Нефть и газ

Руководители российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть" Алексей Миллер и Игорь Сечин присоединятся к Путину во время его визита в Китай, сообщили Reuters источники, знакомые с планами.

Россия хочет заключить соглашение о продаже Китаю большего количества природного газа и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2", который будет проходить через Монголию и будет иметь годовую мощность 50 миллиардов кубометров

Для сравнения: нынешняя "Сила Сибири" достигнет 38 миллиардов кубометров газа к 2025 году.

Предлагаемый трубопровод будет транспортировать газ с месторождений полуострова Ямал в Западной Сибири в Китай, который является крупнейшим потребителем энергии в мире и растущим потребитель газа. Однако, цену еще нужно согласовать.

Рост торговли

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 30% в первом полугодии этого года и вырастет до более 200 миллиардов долларов в 2023 году, заявил министр экономики России Максим Решетников во время визита в Китай.

Сейчас Россия является вторым по величине торговым партнером Китая за пределами Азии, уступая лишь Соединенным Штатам, на которые приходится полтриллиона товарооборота за первые девять месяцев этого года. На долю России пришлось 176 миллиардов долларов, а на Германию - 158 миллиардов долларов.

Китай балансирует между РФ и США

Путин и Си разделяют широкий кругозор, который видит Запад в упадке, точно так же, как Китай бросает вызов превосходству США во всем, от квантовых вычислений и синтетической биологии до шпионажа и жесткой военной мощи.

Но Си, который возглавляет экономику в 18 триллионов долларов, должен балансировать между тесными личными связями с Путиным и реальностью работы с экономикой Соединенных Штатов стоимостью 27 триллионов долларов, которая по-прежнему является самой сильной военной державой в мире и самой богатой.

Соединенные Штаты предостерегли Китай от поставок Путину оружия, поскольку Россия, экономика которой составляет 2 триллиона долларов, борется с украинскими силами, которых поддерживают США и Европейский Союз.

Директор берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев сказал, что оптика войны в Украине делает крупные публичные сделки маловероятными сейчас.

"Путин, безусловно, почетный гость. В то же время я считаю, что Китай не заинтересован в подписании каких-либо дополнительных соглашений, по крайней мере публично, потому что все, что можно представить как предоставление дополнительного денежного потока в военную казну Путина и его военную машину, пока не подходит", - сказал Габуев, добавив, что будет обсуждаться военное и ядерное сотрудничество.

Сложности военного сотрудничества добавляет неопределенность относительно судьбы министра обороны ли Шанфу, которого не видели на публике более месяца.

Китай и Россия - другие новости

Как сообщал УНИАН, отношения Китая с Западом, в частности с ЕС, пострадали из-за того, что Пекин определенным образом поддерживал своего партнера Россию на протяжении всей войны Москвы против Украины. Впрочем, как стало известно, Китай хочет отдалиться от слабой России и улучшить отношения со странами Запада. Основное внимание будет уделяться связям с Европой.

В частности, посол КНР в Евросоюзе Фу Цун заявил, что вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень затруднительное положение" и "сильно обострило" отношения с Европой. Пекин оказался в ситуации, где нужно "выбирать между друзьями".

В начале апреля этого года Фу Цун заявил, что слова о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином - это не более чем риторический прием. Он добавил, что их связи могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

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