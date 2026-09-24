Ле Пен заявила, что Франция не выйдет из НАТО, пока продолжается война в Украине, – Politico

Кандидат в президенты Франции уточнила, что она по-прежнему намерена это сделать.

Кандидат в президенты от ультраправых Марин Ле Пен по-прежнему стремится вывести Францию из состава интегрированного командования НАТО – но не собирается этого делать, пока продолжается российская война в Украине, сообщает Politico.

"Пока на пороге Европы продолжается война, сейчас не время принимать меры в этом направлении, но, конечно, мое желание сделать это остается", – заявила изданию в четверг, 24 сентября, лидер партии "Национальный фронт".

Издание отметило, что, согласно опросам, Ле Пен является фавориткой на решающих президентских выборах, которые состоятся следующей весной и на которых будет избран преемник Эммануэля Макрона.

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Примечательно, что и Ле Пен, и кандидат от крайне левых Жан-Люк Меленшон стремятся к тому, чтобы Париж вышел из военного альянса, что вызывает беспокойство в штаб-квартире НАТО относительно будущей оборонной политики Франции.

В статье отмечается, что партия "Национальный фронт" уже давно выступает за выход из интегрированного командования НАТО, но комментарии Ле Пен свидетельствуют о незначительном изменении её позиции.

Примечательно, что ещё в мае она заявила, что Франция выйдет из альянса в течение её первого срока, не упоминая при этом о войне в Украине, тогда как председатель партии Джордан Барделла хотел дождаться заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Ле Пен и Барделла ведут предвыборную кампанию как единый тандем, в рамках которого 31-летний Барделла станет премьер-министром.

Ле Пен также заявила, что Франция не должна вступать в войну с Россией – государством, обладающим ядерным оружием, – и отвергла утверждения о том, что она в настоящее время находится в конфликте с Москвой, несмотря на гибридные атаки Кремля против европейских стран.

По мнению издания, опубликовав на прошлой неделе заявление с осуждением России, Ле Пен и Барделла пытались отразить атаки оппонентов из правоцентристских и левоцентристских сил, которые часто изображали партию как союзника российского президента Владимира Путина.

Однако, как отметило издание, Ле Пен повторила свое обещание прекратить финансовую помощь Украине, если она победит на президентских выборах в следующем году.

"Мы можем готовить их солдат и военное руководство, а также оказывать им военную помощь. Мы больше не можем оказывать финансовую помощь Украине, и мы сожалеем об этом", – заявила она.

Однако Ле Пен не выступила против "Коалиции желающих" – группы во главе с Францией и Великобританией, цель которой – обеспечить военное присутствие в Украине после окончания войны.

"Потенциальные миротворческие силы, которые фактически очень похожи на миротворцев ООН, кажутся мне вполне реальными. И если "Коалиция желающих" является одним из условий для переговоров о прекращении огня, то я, конечно, была бы за то, чтобы двигаться вперед с этим предложением", – поделилась с изданием лидер партии "Национальный фронт".

Заявление Ле Пен о России

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Россия не может диктовать французскую политику. Она и председатель партии Жордан Барделла подчеркнули, что "никакие провокации, тайные операции и дестабилизирующие действия не могут побудить Францию содействовать достижению Россией своих военных целей в Украине". Политики заявили, что решительно осуждают решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают в России, таких как Nestlé и Auchan, назвав это "враждебным актом".

Также мы писали, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Ле Пен и Барделлы, что Москва якобы не представляет угрозы ни для Франции, ни для какой-либо другой европейской страны. Песков отметил, что Кремль не воспринимает эту критику. Он добавил, что у России нет споров с какими-либо европейскими государствами, которые "могли бы привести к серьёзным разногласиям".

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