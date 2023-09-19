Представители РФ и Китая обсудили дальнейшие действия.

Мминистр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили укрепление международного сотрудничества во время встречи перед ожидаемым визитом президента России Владимира Путина в Пекин в ближайшие недели.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что обе страны планируют продолжать скоординированно действовать на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН), которая на этой неделе открыла новую сессию, а также на других саммитах и встречах высокого уровня.

"Перед лицом односторонних действий, гегемонии и конфронтации Китай и Россия должны ... продолжать укреплять стратегическое сотрудничество ... и продвигать развитие глобального управления в направлении большей справедливости", - сказал Ван И, согласно сообщению МИД Китая.

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Как известно, во время мартовского саммита в Москве Си пригласил Путина принять участие в форуме, который запланирован на следующий месяц. В Кремле ранее заявляли, что российский лидер планирует посетить Китай в то время.

Путин готовится поехать в Китай к Си Цзиньпину

Как известно, Путин не покидал Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за совершение военных преступлений в Украине. Bloomberg со ссылкой на источники предположил, что в октябре он, вероятно, решится на это ради встречи с Си Цзиньпином.

1 сентября Путин подтвердил визит в Китай на встречу с Си Цзиньпином.

"Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает для развития российско-китайских отношений", - сказал президент РФ.

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