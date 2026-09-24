Местная Атлантида: дайверы нашли руины подводной деревни в Северном море

Вероятно, этот старинный портовый город погиб в результате штормов, наводнений и эрозии, оказавшись на дне Северного моря.

Где-то в XIV веке Северное море поглотило средневековую деревню Шипден в Великобритании, с которой карибские страны хотят взыскать триллионы: дошедшие до нас сведения о ней представляют собой смесь достоверных исторических фактов и местных легенд. Об этом пишет Popular Mechanics.

Сейчас дайверы, обследующие морское дно примерно в 400 метрах от города Кромер (графство Норфолк), пытаются отделить одно от другого.

На данный момент волонтеры сфотографировали и нанесли на карту 25 объектов искусственного происхождения на дне моря, в том месте, где когда-то располагалась деревня. Однако главная желанная находка пока не обнаружена: нет доказательств того, что церковь Святого Петра действительно там находилась.

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"Шипден - это забытый приход на побережье Норфолка, поглощенный морем; своего рода местная Атлантида, находившаяся всего в двух шагах от знаменитого пирса Кромер", - рассказали в Совете округа Северный Норфолк.

Эксперты считают, что береговая линия когда-то проходила значительно дальше нынешних утесов - по земле, которая теперь стала морским дном, - и что на этой утраченной ныне территории располагались деревни, скрытые теперь под водой. Согласно "Книге Страшного суда" (Domesday Book) 1086 года, в Шипдене проживало 117 человек, имелось три акра лугов, 36 свиней, гавань, несколько усадеб и две церкви.

К сожалению, все это постепенно исчезло под натиском наступающего моря.

Особенность деревни

Интересно, что средневековый Кромер фактически состоял из двух Шипденов. Церковь Святого Петра обслуживала Шипден-юста-Маре (Shipden-juxta-Mare, или "Шипден у моря"), а вторая церковь - Шипден-юста-Фелбригг (Shipden-juxta-Felbrigg), располагавшуюся на месте современного города. Море повредило церковь Святого Петра в 1317 году, а к 1400 году полностью поглотило ее, оставив лишь каменную кладку из кремня, которая обнажалась во время самых сильных отливов. Позже рыбаки стали называть скальное образование неподалеку "Церковной скалой" (Church Rock).

На протяжении многих поколений жители Кромера верили, что "Церковная скала" - это башня самой церкви Святого Петра, все еще стоящая на морском дне, и что под волнами можно услышать звон ее колокола. Однако недавние открытия поставили это поверье под сомнение. Возможно, церковь находится к северо-западу от предполагаемого места; это означало бы, что кремень, который рыбаки называли "Церковной скалой", вовсе не является частью храма. Питер Стиббонс, председатель общества "Друзья музея Кромера" и руководитель проекта, рассказал:

"Те из нас, кто вырос в Кромере, всегда знали историю о "Церковной скале" (Church Rock), поэтому признать, что эта легенда может быть ошибочной - серьезный шаг. Мы сейчас изучаем средневековые документы и сопоставляем их с уже сделанными находками, чтобы лучше понять историю Шипдена; пока мы лишь выдвигаем гипотезы, а не делаем окончательные выводы".

Интересно, что в 1380 году уровень моря достиг пиковых значений; когда сильные штормы, наводнения и эрозия стали обычным явлением для прибрежных городов, здания оказались затоплены. Согласно историческим записям, к 1400 году церковь Святого Петра уже ушла под воду, хотя ее башня оставалась видна во время отливов вплоть до XIX века.

Ситуацию усложняет событие, произошедшее гораздо позже. В августе 1888 года колесный паровой буксир "Виктория" из Грейт-Ярмута, совершавший экскурсионный рейс в Кромер, наткнулся на подводное препятствие и сел на мель. Флотилия небольших судов сумела спасти всех, кто находился на борту, а само препятствие позже было уничтожено с помощью взрывчатки.

Возможно, именно из-за того взрыва в конце XIX века водолазы находят обрушившуюся кладку из кремня, но не саму церковь. Столкновение 1888 года могло также стать причиной, по которой жители Кромера вообще поверили в то, что церковь находилась именно там.

Эксперты, работающие в рамках инициативы общества "Друзья музея Кромера" по изучению изменений береговой линии, также надеются исследовать как геологические сдвиги, происходившие на протяжении миллионов лет, так и историю более поздних поселений.

Важно, что среди ранних находок на месте бывшего портового поселка, торговавшего зерном и древесиной, - стена из кремня; возможно, она была частью системы береговой защиты, хотя для подтверждения этой версии требуются дополнительные исследования.

Новости археологии

Ранее международная группа палеонтологов обнаружила в Патагонии скопление окаменелых костей и яиц возрастом 70 миллионов лет. Они принадлежат Bonapartenykus ultimus - птицеподобному динозавру, относящемуся к одной из самых загадочных групп своего рода.

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