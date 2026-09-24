Европа ожидает российских терактов, но не вторжения, – The Times

Европейские чиновники считают, что Путин находится в отчаянии, но на полномасштабную войну с НАТО не пойдет.

Разговоры о возможном нападении России на НАТО в последние недели усилились на фоне ряда инцидентов в воздушном пространстве и диверсий в Европе. В то же время большинство европейских чиновников, опрошенных The Times, не видят признаков подготовки Москвой масштабного наземного наступления.

Как пишет издание, поводом для беспокойства стали, в частности, вторжение российского военного вертолета Ми-8 в воздушное пространство Польши вблизи Калининграда, появление неизвестного беспилотника возле американской базы противоракетной обороны недалеко от Гданьска и падение ударного дрона "Гербера-2" на побережье Балтийского моря. Еще один беспилотник врезался в локомотив недалеко от украинской границы.

На этом фоне премьер-министры Польши, Франции и Норвегии предупреждали о риске того, что Россия может "случайно" нанести удар по территории НАТО. Отдельные представители спецслужб и аналитические центры также допускали возможность ограниченного вторжения России на территорию Альянса.

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The Times поговорила с десятью действующими и бывшими европейскими чиновниками в сфере безопасности, среди которых были три министра обороны. И большинство из них не видят доказательств подготовки Россией наземной атаки на страны Балтии или другие государства НАТО.

Двое европейских разведчиков на условиях анонимности заявили, что внутри Альянса нет никаких данных о существовании такого российского плана.

"Мы создаем впечатление, будто нападение России неизбежно, – и это превращается в самореализующееся пророчество", – отметил Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии.

В то же время ситуация с так называемыми гибридными атаками выглядит иначе. По данным издания, Россия увеличивает частоту и интенсивность диверсий, кибератак и других операций против стран НАТО. Такие инциденты происходят не только на восточном фланге Альянса, но и в Германии, а также в других странах Западной и Центральной Европы.

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус назвала российскую гибридную угрозу реальной.

"Мы не должны питать иллюзий по этому поводу. Гибридные действия России, в частности диверсии и кибератаки, становятся все более частыми и масштабными, повышая риск эскалации. Очевидно, что Европу проверяют на прочность", – подчеркнула она.

В частности, речь идет о риске возможных атак на цепочки поставок оружия для Украины. Представители стран Балтии считают, что Москва стремится не только ослабить поддержку Киева, но и препятствовать производству и транспортировке вооружений.

"Мы должны называть вещи своими именами: Россия совершает террористические акты. И это не изменится, поскольку Россия действует в состоянии отчаяния. Она не побеждает в Украине так, как планировала. Вместо того чтобы остановить войну и заключить мир, Путин выбрал путь дальнейшей агрессии и запугивания. Он ищет другие способы давления на нас, но терпит неудачу", – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

В то же время, как пишет The Times, между странами НАТО нет полного единства в вопросе о том, как далеко Россия готова зайти, чтобы проверить готовность Альянса применить статью 5 о коллективной обороне. Часть европейских чиновников считает, что Москва может постепенно усиливать давление, пытаясь использовать политические разногласия внутри НАТО.

Россия и НАТО

Как писал УНИАН, датская разведка предупреждает, что Россия может усилить атаки против Запада и НАТО, включая гибридные действия и ограниченные военные удары. Речь идет о риске применения дронов, ракет или даже развертывания небольших сил у границ НАТО с целью расколоть альянс. Эстония и НАТО также считают, что Москва стремится подорвать поддержку Украины, используя кибератаки и провокации.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс намеренно сохраняет неопределенность относительно условий применения ст. 5, хотя Россия хорошо понимает последствия ее активации. Он подчеркнул, что у НАТО есть широкий спектр скрытых и открытых вариантов реагирования на гибридные атаки.

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