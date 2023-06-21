Президент США также сказал, что Китай испытывает "реальные экономические трудности".

Президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Это произошло на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин, чтобы стабилизировать двусторонние отношения, которые, по словам Китая, находятся на самом низком уровне с момента установления официальных связей.

Байден также сказал, что Си был очень смущен, когда в начале этого года в воздушном пространстве США сбился с курса предполагаемый китайский воздушный шар-шпион, пишет Reuters. Издание добавляет, что было непонятно, почему Байден сделал такие комментарии в адрес Си.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что он там был", - сказал глава Белого дома.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было происходить там, где оно было. Это сбило с курса", - добавил Байден.

Президент США также сказал, что Китай испытывает "реальные экономические трудности".

Как отмечает Reuters, публичной реакции Си Цзиньпина на заявления Байдена пока не последовало. Но они вряд ли будут хорошо восприняты в Пекине и могут поставить под угрозу усилия обеих стран по улучшению отношений.

Визит госсекретаря США в Китай - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в конце двухдневного визита в Пекин. Блинкен и Си договорились на своей встрече стабилизировать напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, чтобы это соперничество не переросло в конфликт.

Они согласились продолжить дипломатическое взаимодействие с новыми визитами официальных лиц США в ближайшие недели и месяцы. Позднее Байден заявил, что посланник США по вопросам климата Джон Керри может вскоре отправиться в Китай.

Байден также сказал, что, по его мнению, отношения между двумя странами находятся на правильном пути, и указал, что во время поездки Блинкена был достигнут прогресс.

Позже на этой неделе Байден встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Reuters, и ожидается, что Китай станет темой обсуждения между двумя лидерами.

Вас также могут заинтересовать новости: