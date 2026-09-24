ВСУ используют легкомоторные истребители в стиле Второй мировой против 'Шахедов', – СМИ

Украина использует легкомоторные самолеты для перехвата российских ударных дронов, и НАТО стоит перенять этот опыт. Об этом в авторской публикации для британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) пишет военный аналитик Джастин Бронк.
Эксперт, в частности, объясняет, что использование современных многоцелевых самолетов типа F-35, F-16, F/A-18 или Eurofighter для борьбы с дронами неэффективно из-за высокой стоимости каждого боевого вылета. Учитывая это, он рассказывает об интересном украинском опыте.
Как пишет Бронк, в Украине волонтерская группа уже использует швейцарский учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-9 для перехвата дронов типа "Шахед". Машина оснащена подвесными блоками с пулеметами калибра 7,62 мм. По словам представителей этой команды, для надёжного перехвата реактивных дронов требуется скорость не менее 300 узлов.
"Тем не менее группа уже успешно перехватила несколько реактивных "Герань-3/4" днём и ночью, используя эту технику", – говорится в публикации.
Именно такой опыт, по мнению автора, демонстрирует возможность использования самолетов, значительно дешевле фронтовых истребителей, для борьбы с массовыми атаками беспилотников. В то же время для выполнения задачи требуются специально подготовленные экипажи и соответствующее оборудование для обнаружения и сопровождения целей.
Украинский военный эксперт Иван Киричевский отмечает, что в пользу такого варианта говорят не только хорошие тактико-технические характеристики самолетов PC-9, но и их широкая доступность на рынке. Это снимает такой наболевший фактор, как политическая воля при поставках военной техники.
Война в Украине: российские дроны
Как писал УНИАН, Россия ежемесячно производит более 3000 реактивных БПЛА "Герань", параллельно выпуская бензиновые модификации. Сначала появилась "Герань-3" со скоростью до 320 км/ч, но впоследствии РФ создала более мощную "Герань-4" с другими характеристиками.
Производство в значительной степени зависит от китайских комплектующих – антенн, модемов, двигателей и камер. В то же время Москва пытается наладить собственное производство, чтобы продемонстрировать независимость от Китая, хотя в экономическом плане и в дальнейшем может оставаться зависимой от его технологий.