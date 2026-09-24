'Сергей, скажи своему начальнику, что хватит': Сикорский в ООН обратился к Лаврову

Глава МИД Польши подчеркнул, что Россия может и дальше убивать много людей, но победить не сможет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к главе МИД России Сергею Лаврову во время заседания Совета Безопасности ООН. Он призвал Москву прекратить войну против Украины и не подвергать опасности другие страны Европы, сообщает RMF24.

"Перестань разрушать будущее России, Сергей. Я знаю, что ты слушаешь. Скажи своему начальнику, что хватит", – обратился он к главе МИД России, который ранее покинул зал.

Также глава МИД Польши подчеркнул, что российский диктатор не достиг поставленных целей в Украине.

Видео дня

"Россия эскалирует эту бессмысленную, колониальную войну, потому что за более чем 4 года Владимир Путин ничего не достиг и нуждается в поводе для очередной волны мобилизации. Представителям Российской Федерации я хочу сказать: вы пытаетесь завоевать Донбасс уже более 12 лет, а Киев – более четырех. Вас остановила героическая Украина, страна, которая генерирует одну десятую ВВП России, но Польша имеет почти половину вашего ВВП. ВВП Европы в 10 раз превышает ваш. ВВП НАТО в 25 раз превышает ваш. Вы можете и дальше убивать много людей, но выиграть не сможете", – сказал Сикорский.

Издание сообщило, что ранее Лавров заявил, что Россия не намерена прекращать войну против Украины. Глава МИД РФ также обвинил европейские страны в том, что они хотят использовать возможную приостановку боевых действий для перевооружения Украины.

"Извлекая уроки из горького опыта, мы не будем приостанавливать специальную военную операцию на время переговоров ни в какой форме", – сказал он.

Отмечается, что Сикорский обратился к Лаврову, поскольку тот во время своей речи упоминал его фамилию, но покинул зал до его выступления.

Сикорский, в частности, коснулся российской версии событий на киевском Майдане в 2014 году.

"Я действительно был там вместе с министрами иностранных дел Германии и Франции, и никакого государственного переворота не произошло", – сказал глава МИД Польши.

Как он отметил, тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отстранил от власти демократически избранный парламент, в том числе голосами депутатов, связанных с его партией. Сикорский подчеркнул, что это произошло после гибели более ста украинских гражданских лиц.

Министр иностранных дел Польши также опроверг утверждение Лаврова о том, что в Украине полностью запрещено использование русского языка.

"Десять дней назад я был в Киеве во время российских бомбардировок и могу заверить, что русский язык там широко используется", – отметил он.

Сикорский добавил, что возможные вопросы о защите меньшинств следует решать с использованием механизмов, предусмотренных Конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Однако, по мнению Сикорского, Россия не имеет права направлять танки и баллистические ракеты на территорию Украины.

Заявления Сикорского о Путине

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению министра иностранных дел Радослава Сикорского, президент РФ Владимир Путин ошибается в расчетах относительно вероятных последствий его постоянных бомбардировок Киева. По его мнению, Путин допускает ту же ошибку, что и нацистская Германия, бомбардировавшая Лондон. Сикорский пояснил, что когда люди подвергаются нападениям, они сплочаются вокруг власти. Он добавил, что это никоим образом не влияет на способность украинцев защищать Донбасс. Глава МИД Польши считает, что Путин войну всё равно проиграл.

Также мы писали, что Сикорский предположил, что Путин в войне против Украины сейчас делает ставку на мобилизацию и на слом украинского сопротивления из-за суровой зимы. Он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день уже потеряла в войне в Украине полтора миллиона человек, а жители этой страны очень быстро беднеют. По его словам, в интересах Польши и Украины, чтобы "россияне наконец стали нормальной нацией, то есть жили в пределах, которые их соседи признают границами их государства". При этом он подчеркнул, что Польша и Украина для себя решили, что никогда не будут российскими колониями.

Вас также могут заинтересовать новости: