Зеленский заявил об отходе от 'анкориджских договоренностей' и назвал причину

Сильная позиция ВСУ на поле боя позволяет не соглашаться на "абсолютно бескомпромиссные компромиссы" со стороны РФ, говорит президент.

Переговорный процесс отошел от "анкориджских договоренностей", а сильная позиция Вооруженных сил Украины на поле боя дает нам возможность не соглашаться на "бескомпромиссные компромиссы" со стороны России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями и лидерами украинской общины в Соединенных Штатах Америки. Он отметил, что мирный процесс "сложен".

"То, что американская делегация во главе с официальными представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приехала в Киев, – это позитив", – отметил глава государства, добавив, что "разблокирование процесса их приездом – это уже хороший шаг".

В то же время Зеленский высказал мнение, что уже произошло отступление от "анкориджских договоренностей".

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"На мой взгляд, то, что есть, и то, что произошло в отношении нейтралитета Украины, в отношении анкориджских договоренностей "3 + 2", я думаю, что от всего этого переговорный процесс отошел", – сказал он.

По его словам, свою роль здесь сыграла и команда США, но прежде всего – сильная позиция ВСУ на поле боя, что "даёт нам возможность не соглашаться на абсолютно бескомпромиссные компромиссы со стороны Российской Федерации, которые Украина никогда не примет в таком формате".

Переговорный процесс и подготовка к эскалации

Как сообщалось, по словам Зеленского, администрация президента США Дональда Трампа продвигает три неотложных шага в рамках своих усилий по деэскалации войны в Украине и возобновлению дипломатии с Россией. Речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении функционирования "зернового коридора" в Чёрном море и трёхсторонней встрече США-Украина-Россия, предположительно, в Абу-Даби.

В то же время обозреватель Foreign Affairs Андрей Колесников отмечает, что президент России Владимир Путин использует результаты парламентских выборов в России для укрепления внутренней легитимности и оправдания дальнейшей эскалации войны против Украины. Автор считает, что после выборов Кремль может усилить как внешнюю, так и внутреннюю эскалацию, которая стала для Путина главным средством сохранения власти.

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