Журналисты выбрали лучшие недорогие смартфоны для покупки в 2026 году

Перед покупкой стоит определить приоритеты: кому-то важнее камера, кому-то автономность, производительность или качество экрана.

Покупка флагманского телефона в 2026 году не всегда имеет смысл, особенно если вы не собираетесь использовать все его возможности. Для сравнения, современные бюджетные устройства уже предлагают качественные OLED-экраны, мощные процессоры и достойные камеры.

Эксперты The Guardian протестировали актуальные смартфоны и выбрали 5 моделей в пределах от 150 до 600 евро, которые стоит рассмотреть к покупке осенью 2026 года.

Перед покупкой сразу стоит определить приоритеты: кому-то важнее камера, кому-то автономность, производительность или качество экрана. Не менее важен срок программной поддержки – длительные обновления позволяют пользоваться смартфоном дольше и не менять его через несколько лет.

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Samsung Galaxy A37 – универсальный бюджетный смартфон

Цена: от €350.

Galaxy A37 назвали практически идеальным смартфоном за свои деньги. Одним из главных преимуществ модели стала длительная программная поддержка: компания обещает шесть лет обновлений с момента выхода устройства в апреле 2026 года – до 2032 года.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип Exynos 1480, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ. Основная камера включает 50-Мп сенсор, а аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. Также поддерживается быстрая проводная зарядку мощностью 45 Вт.

Благодаря стеклянной задней панели Galaxy A37 в руке не ощущается как бюджетный смартфон, а неопытный глаз может принять его за значительно более дорогой Galaxy S26+. По сравнению с предшественником Galaxy A36 производитель улучшил защиту корпуса от пыли и воды (IP68), а новый чипсет Exynos 1480 уверенно справляется с повседневными задачами и позволяет быстро переключаться между приложениями.

Motorola Edge 70 Fusion – для тех, кому важна батарея

Цена: от €380.

Главное преимущество Motorola Edge 70 Fusion – аккумулятор емкостью 7000 мАч. В тесте PCMark смартфон продержался 24 часа 35 минут, а при обычном использовании способен работать до двух дней без подзарядки.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц, чипом Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Также присутствует защита IP68/IP69 от погружения в воду и горячих струй воды.

Минусом стали относительно короткий срок программной поддержки – три года обновлений Android, – и ограниченный выбор расцветок для версии с аккумулятором на 7000 мАч.

Google Pixel 9a – недорогой смартфон с хорошей камерой

Цена: от €350.

Pixel 9a стал выбором The Guardian для тех, кому в первую очередь важна камера. Несмотря на появление более нового Pixel 10a, Google снизила стоимость предыдущего поколения, сделав Pixel 9a одним из лучших и самых доступных предложений на рынке среднебюджетных камерофонов.

Эксперты отмечают качество вычислительной фотографии Google: снимки отличаются насыщенными цветами и естественными оттенками кожи, а функции ИИ упрощают обработку фотографий. По сути, это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

Кроме того, cмартфон получил 6,3-дюймовый pOLED-экран с частотой 120 Гц, чип Tensor G4, 8 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 5100 мАч. Поддержка устройства заявлена до 2032 года. Главный недостаток – не самая высокая игровая производительность и медленная зарядка мощностью 23 Вт.

iPhone 16e – самый доступный вариант Apple

Цена: от €600.

Для фанатов Apple в списке оказался iPhone 16e. Это фактически преемник линейки iPhone SE, который предлагает доступ к iOS и экосистеме Apple при меньшей цене по сравнению с актуальными флагманами.

Смартфон оснащен чипом A18, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и основной камерой на 48 Мп. Автономность может достигать двух дней, а корпус имеет защиту IP68.

При этом смартфон получил только одну основную камеру на 48 Мп и остался без сверхширокоугольного модуля, а экран ограничен 60 Гц. После выхода iPhone 17e цена iPhone 16e сначала снижалась до €500, но затем выросла на фоне дефицита памяти. На рынке восстановленных устройств смартфон можно найти дешевле.

TCL 60R 5G – ультрабюджетный вариант

Цена: от €130.

Для покупателей с максимально ограниченным бюджетом авторы выделили TCL 60R 5G. Особенно впечатляет экран: это 6,7-дюймовая IPS LCD-панель с высокой яркостью и частотой 120 Гц. Это даже больше, чем у более дорогого iPhone 16e. Стереодинамики также делают телефон хорошим вариантом для просмотра видео.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6300, которого с запасом хватает для всех базовых повседневных задач. Смартфон легко выдерживает до 2 дней умеренного использования на одном заряде благодаря батарее на 5200 мАч. TCL также получила золотой рейтинг EcoVadis за качество сборки.

Главным недостатком стала короткая программная поддержка: телефон получит только одно крупное обновление Android и два года обновлений безопасности – до 2027 года.

Если вы в поисках нового смартфона, эксперты AnTuTu обновили рейтинги самых выгодных по цене/производительности Android-фонов. Все модели разделили на 5 ценовых категорий: от супербюджетных до флагманских.

УНИАН рассказывал о смартфоне за $200, которого большинству пользователей хватит "с головой". Аппарат обеспечивает долгую работу, от батареи поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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