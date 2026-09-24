'Гремлины 3' заставят фанатов ждать дольше: названа новая дата премьеры

Пока создатели не раскрывают ни подробности сюжета, ни актерский состав.

Поклонникам культовой франшизы придется ждать продолжения еще дольше: киностудия Warner Bros. изменила дату выхода фильма "Гремлины 3" (Gremlins 3). Изначально фильм должен был появиться на больших экранах 19 ноября 2027 года, теперь же его премьера ожидается 6 октября 2028 года, пишет Variety.

О планах вернуть франшизу Warner Bros. официально сообщила еще в 2025 году. Тогда о проекте рассказал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время разговора с инвесторами. Исполнительным продюсером нового фильма станет Стивен Спилберг, а Крис Коламбус, работавший над оригинальными "Гремлинами", возьмет на себя обязанности режиссера и продюсера. Вместе с ним над проектом в качестве продюсера работает Элеонора Коламбус из Maiden Voyage.

Сценарий подготовит Ханна Маркс. За основу взят первоначальный вариант сценария, написанный Крисом Коламбусом, Заком Липовски и Адамом Стайном. Производством также займутся Кристи Макоско Кригер и Холли Бари от Amblin Entertainment, а также Майкл Барнатан и Марк Рэдклифф из 26th Street Pictures.

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Пока создатели не раскрывают ни подробности сюжета, ни актерский состав. Не сообщается также, станет ли официальное название фильма именно "Гремлины 3".

"Гремлины": что важно знать о франшизе

Напомним, история франшизы началась в 1984 году с фильма Джо Данте. Главным героем стал подросток Билли, которому подарили необычное пушистое существо могвая. Новый питомец оказался далеко не таким безобидным, как выглядел: вместе с ним Билли получил два правила - не мочить могвая и не кормить его после полуночи. Нарушение этих запретов приводит к появлению гремлинов, которые начинают сеять хаос в небольшом городке во время рождественских праздников.

Первая часть стала заметным кассовым хитом. При бюджете около 11 миллионов долларов она собрала по всему миру 212 миллионов. Продолжение "Гремлины 2: Новенькая партия" вышло в 1990 году и заработало значительно меньше - около 41 миллиона долларов. Несмотря на скромные кассовые показатели, со временем фильм получил статус культовой классики.

Напомним, ранее появился трейлер нового фильма Дэвида Финчера с Брэдом Питтом.

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