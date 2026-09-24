Украина получит от Франции ракеты MICA и 30-мм боеприпасы для истребителей Mirage 2000

Многоцелевая управляемая ракета MICA разработана компанией MBDA для уничтожения воздушных целей как в ближнем бою, так и за пределами визуальной видимости.

Франция передала новые ракеты "воздух-воздух" MICA и 30-мм боеприпасы для истребителей Mirage 2000, предоставленных Воздушным силам Украины, сообщило Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Франции.

Издание "Милитарный" отметило, что истребители Mirage 2000 оснащены двумя встроенными 30-мм автоматическими револьверными пушками DEFA 554 (GIAT 30-550 F4). Для них используются 30-мм снаряды стандарта 30×113 мм с выборочной скорострельностью 1200 или 1800 выстрелов в минуту.

Многоцелевая управляемая ракета MICA разработана компанией MBDA для уничтожения воздушных целей как в ближнем бою, так и за пределами визуальной видимости.

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Примечательно, что она выпускается в двух основных модификациях: MICA RF с активной радиолокационной головкой самонаведения и MICA IR с тепловизионной.

Примечательно, что ракета весит примерно 112 кг, развивает скорость до 4,9 Маха (около 4900 км/ч) и способна поражать цели на расстоянии до 60–80 км.

По мнению издания, применение самолетами Mirage 2000 авиационных пушек и ракет ближнего радиуса действия является рациональным решением для уничтожения крылатых ракет и ударных беспилотников "Герань".

Поясняется, что стрельба из пушки или использование относительно недорогих боеприпасов позволяет сохранить дефицитные и дорогостоящие дальнобойные ракеты для более сложных воздушных целей.

Военная помощь Украине от Франции

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция не может продолжать финансовую поддержку Украины на нынешних условиях. Говоря о бюджетных вопросах, Ле Пен подчеркнула необходимость "делать выбор". Кандидат в президенты Франции считает, что её страна может продолжать обучать украинских солдат и армию, а также поставлять Украине оборудование для обороны, но финансово Франция больше не может оказывать поддержку.

Также мы писали, что лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Джордан Барделла высказал мнение, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более транзакционными отношениями. По мнению 30-летнего политика, разрушенные финансы Франции требуют получения определенной отдачи в обмен на военную помощь Киеву. Он высоко оценил то, что США требуют от Украины предоставить что-то взамен за поддержку, упомянув доступ к редкостным землям в качестве гарантий по займам и ресурсам.

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