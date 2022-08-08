Путин рассчитывает на то, что экономические потери от отключения газа разрушат поддержку Украины Западом до того, как западное оружие сломает его армию.

Санкции стран Запада ставят под угрозу до 40% ВВП России, а заявления Владимира Путина относительно экономического поворота на Восток являются обманом.

Об этом пишет издание The Spectator со ссылкой на исследование Йельской школы менеджмента о влиянии санкций на Россию.

Согласно исследованию Йельского университета, после начала войны любая компания в России, которая получает прибыль в иностранной валюте, была вынуждена конвертировать 80% в рубли, что искажало рынок в пользу рубля. Возник параллельный черный рынок, где реальные наличные доллары торгуются со 100-процентной надбавкой к официальному курсу.

Также специалисты опровергают тезисы о том, что уменьшение российского экспорта компенсируется ростом цен. Они отмечают, что статистические данные российского правительства были тщательно выдуманной ложью, чтобы скрыть настоящий масштаб разворачивающейся катастрофы.

"Если вы посмотрите на реальные рыночные данные по объемам нефти и газа, которые фактически торгуются, к маю доходы России от экспорта энергоресурсов упали до 14,9 миллиардов долларов, меньше половины того, что она заработала за первый месяц после вторжения", - говорится в сообщении.

Эксперты называют две причины этого коллапса. Одна из них заключается в том, что Китай, якобы последний крупный международный союзник России, безжалостно настаивал на огромной скидке на российскую нефть. Кроме того, транспортировка российской нефти из Новороссийска значительно подорожала из-за санкций, которые затрудняют проведение платежей, а также страхование морских перевозок и грузов.

Другой причиной падения доходов РФ от энергоносителей является то, что Путин фактически решил наложить санкции на собственный газ, сократив поставки в Европу.

Авторы Йельского отчета отмечают, что планы Путина по повороту на Восток не имеют ни экономического, ни практического смысла. В 2021 году Россия экспортировала лишь 16,5 миллиардов кубометров газа в Китай по сравнению со 170 миллиардами кубометров в Европу. Сейчас самое западное российское газовое месторождение Чаянда, соединенное с Китаем через трубопровод "Сила Сибири 1", имеет максимальную прогнозируемую годовую мощность всего 25 млрд кубометров – "и то лишь к 2025 году". "Другие газовые месторождения, в частности, Сахалин и Хабаровск, должны быть соединены с "Силой Сибири". Но даже когда вся дальневосточная газовая сеть будет завершена, ее пропускная способность все равно не достигнет мощности одного из российских газопроводов в Европу – "Северного потока - 1" (55 млрд кубометров)", – отмечают авторы.

При этом, анонсированный трубопровод "Сила Сибири 2" мощностью 50 млрд кубометров в год, который должен соединить полуостров Ямал в Арктике с Китаем, остается планом на бумаге. "Газпром", будучи отрезанным санкциями от привлечения международных финансов и покупки западного оборудования, не может профинансировать этот проект.

"Поэтому предложенный Путиным "поворот" полностью зависит от денег Пекина. Строительство проекта "Сила Сибири 1" стоимостью 45 миллиардов долларов, завершенного в 2014 году, полностью профинансировал Китай. Но, несмотря на якобы дипломатическую поддержку Москвы со стороны Пекина, угроза санкций США в отношении их глобальных операций заставила многие ведущие китайские банки, отозвать все кредиты и финансирование с Россией. Китайские энергетические гиганты, такие как Sinochem, также приостановили все российские инвестиции и совместные предприятия", - говорится в материале.

Некоторые китайские компании хоть и продолжают работать в России, но лишь те, которые не работают за пределами России и Китая, поэтому им нечего терять от международных санкций. И хотя Китай остается кредитором последней надежды для "Силы Сибири 2", эта поддержка будет стоить для Кремля большую политическую цену.

Также специалисты отмечают, что Москва хоть и считает себя главным экономическим партнером Пекина, по факту она является лишь 11-м по важности рынком для Китая. Товарооборот между ними составил 72,69 миллиарда долларов за год. В то же время в 2021 году со США этот показатель у Китая составлял 506 миллиардов долларов.

Согласно исследованию Йельского университета, выход более 1000 международных компаний после вторжения Путина в Украину повлияет на 40% ВВП России.

Падение импорта опустошило ее зависимую от иностранных технологий автомобильную, авиационную и военную промышленность. Показатели валовой российской внутренней добавленной стоимости упали на 62% в строительном секторе, на 55% в сельском хозяйстве и на 25% в промышленности.

"Несмотря на манию Путина по самообеспечению и импортозамещению, российское внутреннее производство полностью остановилось, не имея возможности заменить утраченные предприятия, продукты и таланты. Финансовая ситуация у Кремля гораздо хуже, чем принято понимать", — говорится в исследовании Йельского университета.

С начала войны в Украине российские валютные резервы сократились на 75 миллиардов долларов. И хотя прямые затраты на войну Россией не раскрываются, военные эксперты из SOFREP подсчитали, что Кремль ежедневно тратит около 900 миллионов долларов.

"Путин рассчитывает на то, что экономические потери от отключения газа разрушат поддержку Украины Западом до того, как западное оружие сломает его армию. Но санкции открыли другой экономический фронт, где Россия страдает гораздо больше, чем считалось ранее. Путин может и отрицает эту экономическую боль. Но эта иллюзия имеет цену. Экономический кризис вскоре станет политическим", - говорится в материале.

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