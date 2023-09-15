Министр обороны Китая Ли Шанфу не появлялся на публике уже больше двух недель. Скорее всего, будет отстранен от должности.

Правительство США полагает, что министр обороны Китая Ли Шанфу оказался под следствием, что является очередным признаком нестабильности среди высших членов военного и внешнеполитического руководства страны.

Трое американских чиновников и два человека, проинформированные о разведывательных данных, сообщили, что Вашингтон пришел к выводу, что Ли, которого не видели на публике более двух недель, был лишен своих обязанностей министра обороны. Об этом пишут Financial Times и The Washington Post.

Отмечается, что этот шаг был предпринят через два месяца после того, как лидер Китая Си Цзиньпин отстранил от должности двух высших генералов Ракетных сил Народно-освободительной армии (НОАК), которые курируют быстро расширяющийся арсенал ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия.

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Если Ли Шанфу будет уволен, он станет вторым членом государственного совета, которого сместят с министерской должности за три месяца. Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган также исчез из поля зрения общественности на один месяц, прежде чем он был отстранен от своей должности в июле.

"Это одни из наиболее важных внешних позиций в Китае", - сказал один из высокопоставленных чиновников США, который говорил на условиях анонимности.

"Все может быть еще хуже", - сказал один из чиновников, намекая на возможность дальнейших чисток.

Люди, проинформированные о разведывательных данных, не рассказали, что привело администрацию Байдена к выводу о том, что Ли Шанфу находится под следствием. Белый дом не прокомментировал эту информацию. В посольстве Китая в США также от комментариев отказались.

Агентство Reuters в четверг процитировало вьетнамских официальных лиц, заявивших, что Ли внезапно отменил встречу на прошлой неделе из-за "состояния здоровья". Накануне отставки Цинь Гана министерство иностранных дел Китая также объясняло его отсутствие на официальных мероприятиях состоянием здоровья.

Один китайский чиновник заявил, что увольнение Ли неизбежно, но сказал, что это связано с "проблемами со здоровьем", а не с коррупцией. Однако два человека, связанные с китайской оборонной промышленностью, заявили о существовании распространенного мнения, что отсутствие Ли связано с обвинениями в коррупции на его предыдущей должностью руководителя отдела военных закупок.

Пекин публично не объяснил отсутствие Ли, а китайские военные сайты по-прежнему числят его министром обороны. Традиционно, когда китайских чиновников увольняют за коррупцию или другие дисциплинарные преступления, Пекин воздерживается от объяснения причин, а подтверждение может занять месяцы или даже годы.

Последний раз Ли видели 29 августа, когда он выступал с программной речью на Китайско-африканском форуме мира и безопасности в Пекине. Ранее в прошлом месяце он посетил Беларусь и Россию, встретившись в Москве со своим коллегой Сергеем Шойгу. В следующем месяце он должен был принять участие в крупной международной конференции по вопросам обороны и безопасности - Сяншаньском форуме, которая пройдет в Пекине.

Рам Эмануэль, посол США в Японии, на прошлой неделе спровоцировал слухи о Ли, когда он опубликовал в Twitter, что правительство Китая "теперь напоминало роман Агаты Кристи "И тогда ни кого не осталось".

"Сначала пропадает министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропадают командиры ракетных войск, а теперь уже две недели министра обороны Ли Шанфу не видно на публике", - написал он.

Эмануэль в пятницу предположил, что Ли Шанфу был помещен под домашний арест. "Там, наверное, тесно... Как писал Шекспир в "Гамлете": "Неладно что-то в Датском королевстве", - написал дипломат.

Мнения экспертов по ситуации с отстранением Ли Шанфу

Ожидаемое отстранение Ли после других увольнений усилит чувство неуверенности в том, как осуществляется повседневная внешняя политика Китая. Аналитики считают, что это также поставит под сомнение лидерство Си Цзиньпина в его консолидации власти. Они отмечают, что сужение его внутреннего круга до сторонников лишило его мнений и советов, которые могли бы предотвратить разрушительные решения.

Расследование в отношении Ли также поднимает вопросы об эффективности антикоррупционной кампании, которую Си Цзиньпин, являющийся председателем Центрального военного совета Китая, проводил в отношении вооруженных сил.

"Если отстранение министра обороны и руководителей ракетных войск произошло из-за коррупции, это указывает на то, что процесс проверки Си при выборе высших должностных лиц глубоко ошибочен, и предполагает, что коррупция является обычным явлением в системе, несмотря на десятилетнюю кампанию Си по борьбе с ней", - сказал Деннис Уайлдер, бывший эксперт ЦРУ по НОАК.

Уайлдер добавил, что управление оборудования, ранее называвшееся управлением общего вооружения, имеет долгую историю "наихудшей коррупции" внутри китайской армии.

Он также считает, что предполагаемая коррупция ставит под сомнение профессионализм и готовность китайской армии: "Мы склонны судить о НОАК по технике, которую они покупают. Но эта ситуация вызывает вопросы к качеству и надежности офицерского корпуса. Они работают на национальную оборону или набивают себе карманы?"

Бонни Глейзер, эксперт по Китаю в Немецком фонде Маршалла, сказала, что отстранение Ли может помочь военным отношениям между США и Китаем, устранив препятствие, которое, как настаивал Китай, помешало бы любой встрече с Остином.

"Я не думаю, что это ставит под сомнение контроль Си Цзиньпина над вооруженными силами, но это должно стать напоминанием о том, насколько сильно коррумпирована система", - добавила Глейзер.

В свою очередь, Юн Сунь, директор китайской программы в Центре Стимсона, считает, что устранение Ли вслед за другими должностными лицами "нанесет огромный урон репутации и авторитету Си Цзиньпина". "По сути, это будет означать, что внутриполитическая позиция Си Цзиньпина находится под вопросом", - отмечает Юн.

По мнению аналитиков, внутриполитические проблемы Си, вероятно, стала одной из причин, по которой он пропустил саммит лидеров G-20 в Нью-Дели на прошлой неделе.

По словам Шины Честнат Грейтенс, директора программы азиатской политики Техасского университета в Остине, после увольнений высших дипломатических и военных чиновников "похоже, что наблюдается большая текучка кадров и нестабильность в том, кто представляет Китай и выступает от его имени на мировой арене".

"Поскольку вся система Китая становится все более непрозрачной, а власть становится персонализированной при Си Цзиньпине, внешним собеседникам становится все труднее понять, в каком направлении будет развиваться внешняя политика Китая", - сказала Грейтенс.

Ли Шанфу - что было ранее

Как сообщал УНИАН, 65-летний Ли Шанфу был назначен министром обороны в марте этого года. Он является одним из пяти членов государственного совета - высокопоставленных чиновников, которых Си назначил в этом году для формирования руководящего кабинета Китая.

До этого, в 2016 году, Ли стал заместителем командующего тогда еще новыми Силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Затем он был назначен главой отдела разработки оборудования Центральной военной комиссии.

В 2018 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа ввела санкции против Ли Шанфу из-за закупок Китаем российского оружия, в частности - боевых самолетов Су-35 и оборудования зенитно-ракетного комплекса С-400. Ли тогда возглавлял главное управление НОАК по закупкам и разработке вооружений.

В мае Пекин отклонил просьбу США о встрече Ли с министром обороны Ллойдом Остином в кулуарах диалога Шангри-Ла в Сингапуре, сославшись на санкции. В мае Госдепартамент заявил, что не рассматривает возможность снятия санкций с Ли.

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