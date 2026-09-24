Самолет Ryanair подал сигнал бедствия из-за критически низкого запаса топлива, – СМИ

Самолет несколько раз перенаправляли из одного аэропорта в другой из-за плохой погоды.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ryanair во время сильного шторма в Великобритании дважды не смог приземлиться в Шотландии, после чего был вынужден лететь в Манчестер. Как выяснилось, на момент посадки у самолета было так мало топлива, что его запас мог иссякнуть примерно через 10 минут.

Как пишет The Independent со ссылкой на отчет британского Управления по расследованию авиационных происшествий (AAIB), инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Самолет выполнял рейс из итальянской Пизы в аэропорт Прествик недалеко от Глазго. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Накануне и в день рейса Ryanair предупреждала экипаж о сложных погодных условиях из-за шторма, сопровождавшегося сильными ветрами и продолжительными осадками. Пилоты взяли дополнительное топливо, ожидая, что из-за ветра придется использовать более короткую из двух взлетно-посадочных полос Прествика. Манчестер заранее был определен в качестве запасного аэропорта.

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Во время первой попытки посадки на высоте около 80 метров сработало предупреждение о сильном ветре. Экипаж выполнил маневр ухода с посадки. Во время второй попытки ситуация повторилась, поэтому самолет снова прервал заход на посадку.

После этого экипаж запросил разрешение на посадку в Манчестере, но получил отказ без объяснения причин. Тогда пилоты запросили перенаправление в Эдинбург. По данным отчета, согласование заняло около пяти минут. Уже во время полёта в Эдинбург экипаж всё больше беспокоился из-за уровня топлива. Посадку там также пришлось отменить из-за опасного ветра.

В итоге командир решил лететь в Манчестер, хотя у самолета уже было на 700 кг топлива меньше, чем требуется для посадки в пределах установленного финального резерва. Расчеты показывали, что при приземлении осталось бы около 300 кг топлива вместо необходимых 1101 кг. Тогда экипаж объявил стандартный международный сигнал тревоги: "MAYDAY MAYDAY MAYDAY ТОПЛИВО".

Согласно отчёту AAIB, экипаж находился под значительной психологической нагрузкой и не рассматривал более близкие альтернативные аэропорты, в частности Ньюкасл.

Самолет в конечном итоге приземлился в Манчестере в 19:52 – спустя почти четыре с половиной часа после начала полета и на 1 час 45 минут позже запланированного времени. На борту оставалось 363 кг топлива, а после руления и выключения двигателей – всего 240 кг.

AAIB также выявил проблемы во взаимодействии с авиадиспетчерскими службами.

"Хотя правила аэропорта и агента по обслуживанию в Манчестере предусматривали, что запрос на перенаправление должен был быть принят, из-за сбоя в коммуникации внутри аэропорта он был отклонен", – говорится в отчете.

В документе отмечается, что самолет благополучно приземлился в Манчестере, однако, вероятно, у него уже не хватило бы топлива для повторного захода на посадку в случае необходимости. Расследование также показало, что экипаж с самого начала считал Манчестер приоритетным запасным аэропортом, что могло повлиять на дальнейшее принятие решений.

Авиационные инциденты

Как писал УНИАН, во время рейса Wizz Air четырёхлетнему мальчику не разрешили воспользоваться туалетом из-за включённого знака "Пристегнуть ремни", и он был вынужден помочиться в бутылку прямо в салоне самолёта. Семья рассказала, что экипаж вел себя раздраженно, и ситуация вызвала у ребенка сильное смущение и стресс.

Также мы сообщали, что в Южной Корее двух пасторов оштрафовали на 724 доллара каждого за громкую проповедь во время внутреннего авиарейса. Проповедь длилась 13 минут и вызвала конфликты с пассажирами и экипажем. Суд признал их поведение деструктивным и квалифицировал как нарушение закона об авиационной безопасности.

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