Российско-китайский альянс становится всё более зримой перспективой на фоне консолидации стран Запада.

Россия и Китай намерены вместе противостоять США и Западу в целом, который демонстрирует консолидацию на фоне российского вторжения в Украину. Этому сотрудничеству между Пекином и Москвой был посвящен визит в Россию главы дипломатического отдела Компартии Китая Ван И.

В среду, 22 февраля, китайский дипломат встретился в Москве с Владимиром Путиным. Эту встречу российский диктатор начал с очевидных попыток заигрывать с китайским руководством. Он попросил собеседника передать привет китайскому правителю Си Цзиньпину, назвав его "нашим и моим другом".

"Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы: всё идёт поступательно, развивается, мы достигаем новых рубежей", – заявил Путин.

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Он посетовал, что после распада двуполярного мира у России возникли сложности на международной арене, и назвал Китай основным партнером в этой ситуации.

В свою очередь Ван И признал "сложную международную ситуацию" и отметил, что в любом кризисе "всегда есть возможности".

"Мы также готовы подчеркнуть, что наши отношения всегда не направлены на третьи страны и, конечно, не подвержены, не поддаются давлению со стороны третьих сторон", — сказал Ван И.

Как пишет CNN, перед встречей с Путиным китайский дипломат также успел пообщаться в Москве с другими представителями российской правящей верхушки – министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

В ходе этих встреч Ван И обещал России поддержку в ее конфликте с Западом, но без конкретики.

"Как бы ни менялась международная ситуация, Китай был и остается готов поддерживать положительную тенденцию с Россией в построении нового типа отношений сотрудничества между крупными державами. [Китай и Россия] решительно выступают против любого одностороннего или запугивающего поведения и неуклонно защищают свой суверенитет, безопасность и интересы развития", – заявил он Лаврову.

Российско-китайские отношения

По мнению Владимира Зеленского, миру будет угрожать мировая война, если Россия и Китай сформируют военный альянс. Украинский президент уверен, что в Пекине это тоже понимают.

Между тем в США серьезно опасаются, что Китай может начать поставки в Россию летального оружия для войны против Украины. Это происходит в то же время, когда Пекин пытается играть в миротворца.

По данным The Wall Street Journal, Китай уже сегодня поставляет России ограниченные партии оружия, чтобы испытывать его в боевой обстановке. Так Пекин готовится к войне с США.

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