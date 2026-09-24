Rockstar представила коллекционное издание GTA 6: вот что получат покупатели

Копии игры в комплекте нет – ее придется покупать отдельно.

Rockstar продолжает активную рекламную кампанию игры Grand Theft Auto 6. Разработчики уже провели большую геймплейную презентацию и раскрыли множество новых деталей, а теперь анонсировали коллекционное издание под названием The Goodtime State - Vice City Collection.

Геймеры уже могут оформить предзаказ всех изданий GTA 6, цена на которые стартует от 3500 грн, а для настоящих фанатов серии Rockstar подготовила и коллекционное издание, стоимость которого составляет $400 (около 18 000 грн). Пока предлагается оформить предзаказ: набор поступит в продажу 19 ноября, в день релиза игры.

В The Goodtime State – Vice City Collection входят следующие предметы:

Фигурка "Аллигатор Макка"

Солнцезащитные очки Oakley Frogskins

Сумка через плечо "Леонида-Кис"

Кепка-снэпбэк New Era 9FORTY

Магнитное зеркало "Аллигатор Макка"

Рюмка "Ламантин Пухляш"

Коллекционная барная ложка "Вайс-Сити"

Брелок в форме лезвия "Вайс-Сити"

Набор эмалированных значков "Леонида-Кис" в металлической коробке

Набор наклеек "Леонида-Кис" в пакетике

Сувенирный двусторонний плакат с изображением карты Леониды.

Видео дня

При этом самой копии игры в комплекте нет, поэтому ее придется покупать отдельно. Следовательно, полный комплект обойдется фанатам как минимум в $480 – и это без учета стоимости доставки коллекционного издания.

Напомним, Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября только на PS5 и Xbox Series. Релиз на ПК разработчики пока что анонсировали, но, по данным инсайдера, ПК-версия выйдет уже в феврале 2027 года.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar Games, смогли сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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