Греческий Patriot на Ближнем Востоке в один день сбил ракету и беспилотник, - Reuters

Для этого использовали две ракеты.

Греческая система противовоздушной обороны в Саудовской Аравии перехватила при помощи системы Patriot баллистическую ракету и беспилотник в районе Янбу, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на греческие источники в службах безопасности.

"Оба были сбиты", – сообщил один из источников, добавив, что греческий комплекс Patriot выпустил две ракеты, но не уточнив происхождение беспилотника и баллистической ракеты.

Это было пятое применение системы, находящейся под управлением Греции, в боевых действиях с тех пор, как США и Израиль начали войну с Ираном. Авторы добавили, что это подчеркивает расширение военной роли европейских союзников в защите энергетической инфраструктуры Персидского залива.

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С 2021 года Греция разместила в Саудовской Аравии зенитную батарею Patriot американского производства, обслуживаемую греческим персоналом, в рамках соглашения о содействии защите энергетических объектов королевства.

До того, в четверг, саудовская гражданская оборона выпустила предупреждения о потенциальной опасности в священном городе Мекке, северо-западном районе Табука, районах Джидды и Янбу на побережье Красного моря, а также в южном районе Таифа.

Передаст ли Греция часть ракет Украине

Напомним, что союзники Украины в НАТО предлагают Греции предоставить Украине ракеты для комплексов Patriot. СМИ сообщали, что Украина обратилась с запросом о передаче до 200 ракет PAC-2, которыми располагает греческая армия.

При этом не исключено, что Норвегия могла бы выкупить ракеты, прежде чем передать их Украине. У Испании и Греции одни из крупнейших запасов перехватчиков Patriot среди союзников Украины. У обеих стран также есть запасы перехватчиков, срок годности которых подходит к концу.

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