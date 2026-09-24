Опасный прецедент: в ЕС опасаются дальнейшего снятия санкций с одиозных россиян

В октябре страны-члены должны рассмотреть вопрос о расширении "черного списка" более чем на 1600 физических и юридических лиц.

Решение Европейского Союза об исключении из санкционного списка двух известных российских миллиардеров – Алишера Усманова и Михаила Фридмана – оставило горький осадок у чиновников и дипломатов в Брюсселе, которые теперь опасаются опасного прецедента, пишет EuroNews.

Обоих бизнесменов ЕС включил в санкционный список в начале полномасштабного вторжения России. Основанием послужили, в частности, их связи с Кремлем и значительное влияние на российскую экономику. Усманов и Фридман отрицали эти обвинения и в течение нескольких лет добивались отмены санкций.

После исключения из списка они снова смогут свободно въезжать в ЕС и получать доступ к своим активам, на которые распространялись ограничения.

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В то же время в Брюсселе пытались компенсировать политические последствия этого решения. Страны ЕС договорились продлить индивидуальные санкции в отношении почти 3000 человек и организаций сразу на 36 месяцев, что является беспрецедентным сроком. Ранее санкции продлевались каждые шесть месяцев, что давало государствам-членам возможность регулярно блокировать или изменять решения.

Издание отмечает, что ключевую роль в исключении Усманова сыграла Франция. В начале сентября Париж неожиданно присоединился к Словакии, которая уже давно выступала за снятие санкций с бизнесмена. Французский представитель объяснял эту позицию соображениями "национальной безопасности", не раскрывая подробностей.

Впоследствии стало известно, что требование Франции было связано с попыткой добиться освобождения двух её граждан, удерживаемых в Азербайджане.

На следующий день после исключения Усманова из европейского санкционного списка президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского гражданина Мартина Райана, приговоренного к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Именно эта последовательность событий вызвала беспокойство среди дипломатов ЕС. Они опасаются, что ситуация создает прецедент, при котором отдельные страны или бизнесмены смогут увязывать санкционные решения с другими дипломатическими договоренностями. Уже существует опасение, что Париж открыл ящик Пандоры и создал опасный прецедент, который подтолкнет олигархов откупаться от санкций.

Один дипломат назвал ситуацию "низким моментом", а другой заявил: "Никто этому не рад".

Ситуация с Усмановым произошла на фоне более широких разногласий в ЕС относительно дальнейшей санкционной политики против России. Переговоры о новых ограничениях в последние месяцы сопровождались спорами между государствами-членами и попытками отдельных стран добиться исключений.

В частности, Болгария блокировала санкции против патриарха Кирилла, Германия и Португалия выступали против ограничений на импорт российской рыбы, а Греция добилась исключения для транспортировки российского сжиженного природного газа.

На этом фоне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен и в дальнейшем оказывать давление на Россию, но подчеркнула необходимость прежде всего обеспечить выполнение уже введенных санкций.

Следующим испытанием для санкционной политики ЕС станет октябрь. Тогда страны-члены должны рассмотреть вопрос о расширении "черного списка" более чем на 1600 физических и юридических лиц – это может стать самым крупным пополнением санкционного списка с начала полномасштабной войны.

Исключение российских олигархов из санкционного списка

В сентябре стало известно, что Франция добивается от других стран Евросоюза исключения из санкционного списка узбеко-российского олигарха Алишера Усманова в обмен на освобождение французских граждан, удерживаемых в Азербайджане.

Позже представители Европейского Союза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 000 физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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