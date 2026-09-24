Украина получила планы РФ об ударах по энергетике, - Шмыгаль

Для Киева, Одессы и Харькова РФ подготовила отдельные планы ударов.

Украина получила два документа о подготовке российских атак на энергетическую систему зимой. Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По его словам, россияне подробно описали, какие объекты, в каком количестве и какими видами оружия они собираются атаковать.

"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили с российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму", - заявил Шмыгаль.

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Министр утверждает, что РФ готовит комплексные удары: от теплоснабжения до водоснабжения, водоотведения, уничтожения нашей генерации, уничтожения интерконнекторов: как на входе в Украину из Европы, так и через Днепр.

"Там два обширных документа, очень холодно, очень четко прописанные. С таблицами, с количеством оружия, необходимого на каждый объект, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Мы понимаем, как они будут действовать", - сказал чиновник.

По словам Шмыгаля, у россиян есть отдельные планы в отношении крупных городов - Киева, Харькова, Одессы, городов с населением более полумиллиона человек.

Министр заверил, что Украина готовится к зимней кампании врага: уже построено более 200 капитальных бетонных сооружений (так называемых "шельтеров") над объектами, которые россияне определили как приоритетные.

Он рассказал, что продолжается работа с партнерами по закупке и накоплению необходимого оборудования для оперативного ремонта в случае атак. Однако он отметил, что защитить всю энергетику "бетонным куполом" невозможно:

"Безусловно, ПВО сегодня обеспечивает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов даже 10% - это больно".

Министр выразил уверенность, что Украина достойно переживет предстоящую зиму.

Прогнозы о "тяжелой зиме"

Ранее командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что сбивать 90% реактивных "Шахедов" в ближайшее время Украина не сможет, зима станет критически тяжелым испытанием для нашего государства, но у нас нет вариантов, чтобы ее не пережить.

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