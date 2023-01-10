Неудачная военная авантюра России в Украине значительно снизила отдачу Пекина от инвестиций в его двусторонние отношения с Москвой.

Китай намерен улучшить дипломатические отношения со странами Запада. Основное внимание будет уделяться связям с Европой.

Отношения Китая с Западом, в частности с ЕС, пострадали из-за того, что Пекин поддерживал своего партнера Россию на протяжении всей войны Москвы против Украины, пишет Financial Times.

"Дипломатически Пекин надеется, что не станет соперником каждой западной страны, и также он не хочет выглядеть изолированным на многосторонних форумах. Неудачная военная авантюра России в Украине значительно снизила отдачу Пекина от инвестиций в его двусторонние отношения с Москвой", - говорит эксперт по Китаю британского аналитического центра Chatham House Ю Цзе.

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В то время как лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в прошлом месяце пообещали углубить двусторонние отношения, несколько китайских чиновников в частных беседах с Financial Times стремились внести ясность в отношения между Пекином и Москвой по украинскому вопросу.

"Путин сошел с ума. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией", - говорит один китайский чиновник на условиях анонимности.

Отправной точкой дипломатической перезагрузки Си Цзиньпина является переоценка в Пекине преимуществ его тесных отношений с Москвой, пишет FT. Китай теперь понимает вероятность того, что России не удастся одолеть Украину. Москва выйдет из конфликта "второстепенной державой", которая, по словам китайских официальных лиц, значительно ослабла в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене.

Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские чиновников выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому Путину.

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили FT, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину до того, как Путин отдал приказ о нападении.

Такие взгляды расходятся с впечатлением, созданным совместным заявлением Китая и России 4 февраля после встречи Си и Путина в Пекине - всего за 20 дней до того, как Россия напала на Украину. Тогда лидеры стран заявили, что "у китайско-российского сотрудничества нет ограничений… нет запретных зон".

Один китайский чиновник сообщил FT, что самое близкое, что Путин смог тогда сообщить Си Цзиньпину, это сказать, что Россия "не исключает принятия любых возможных мер, если восточноукраинские сепаратисты нападут на российскую территорию и вызовут гуманитарные катастрофы". По словам чиновника, эта позиция была воспринята китайской стороной как сигнал о возможном ограниченном военном участии, а не тотальном вторжении, которое начал Путин.

По словам китайских официальных лиц, свидетельством непонимания Китаем ситуации стало понижение в должности в июне Лэ Юйчэна, который на момент вторжения был заместителем министра иностранных дел и главным экспертом министерства по России. "Лэ был понижен в должности на два уровня старшинства. Он был признан виновным в провале разведки о вторжении России", - сказал один человек, знакомый с этим вопросом.

Китайские дипломаты, стремящиеся восстановить положение Китая в Европе, в частных беседах утверждали, что Пекин не знал о намерении Москвы начать полномасштабное вторжение.

Это лишь одно из направлений более широкой стратегии, направленной на ослабление чувства изоляции Китая и предотвращение еще большего сближения Европы с США. По словам китайских и европейских официальных лиц, главная идея Пекина состоит в том, чтобы попытаться убедить европейских коллег в том, что он готов использовать тесные отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия.

Надежда на то, что Китай поможет удержать Москву от применения ядерного оружия, является мощным мотиватором в европейских столицах, говорят европейские чиновники и аналитики.

"Китай всегда выступал бы против применения ядерного оружия. Но когда Си Цзиньпин говорит подобные вещи европейским лидерам, он хочет подчеркнуть определенную дистанцированность от России", - говорит Сьюзан Ширк, председатель Китайского центра 21 века в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Еще одним аспектом стратегии Пекина является позиционирование себя не только как потенциального миротворца, но и как сторону готовую принять участие в любых послевоенных усилиях по восстановлению Украины.

Другим признаком того, что Китай стремится смягчить свой антагонизм по отношению к Западу, является отстранение Чжао Лицзяня, одного из самых известных дипломатов-воинов, который часто публично и жестко критиковал Запад.

Стремясь наладить отношения с европейскими странами, Пекин настаивает на том, чтобы его европейские коллеги согласились с политикой "не разъединения", что свидетельствует о явном разногласии с Вашингтоном, который стремится ограничить коммерческие связи США с Китаем в определенных областях, особенно в отношении чувствительных технологий.

"Китай осознал, что одновременно враждовал со слишком многими странами, особенно среди развитых стран, которые до сих пор являются его основными торговыми и экономическими партнерами. Поэтому он очень старается установить контакт с ЕС и ключевыми европейскими странами - Германией, Францией, Италией и Испанией, а также с азиатскими союзниками Америки, такими как Япония и Южная Корея, и партнерами США, такими как Вьетнам", - говорит Жан-Пьер Кабестан, эксперт по Китаю из Гонконгского баптистского университета.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая, и у Пекина огромное активное сальдо торгового баланса с блоком. Точно так же несколько ведущих европейских компаний входят в число крупнейших иностранных инвесторов Китая.

Отношения Китая с Россией и Западом

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призывал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога.

Китай не стал официально присоединяться к западным санкциям против России, однако китайские компании, опасаясь попасть под вторичные санкции Запада, де-факто ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров. По словам экс-посла США и члена санкционной группы "Ермак-Макфол" Майкла Макфола Китай, которого Кремль считает "другом", непублично поддерживает санкции против России, отказывается ей помогать и предоставлять технологии.

Недавно новый посол КНР в Европейском союзе Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень трудное положение" и "сильно обострило" отношения с Европой. Пекин оказался в ситуации, где нужно "выбирать между друзьями".

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид считает, что Китай не планирует поддерживать Россию в войне в Украине. По его словам, Китай также не хочет усиливать свою конфронтацию с США. Пекин увидел, что Запад не так слаб, как ему казалось.

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