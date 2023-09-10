Итальянского премьера в течение нескольких месяцев преследовала дилемма о том, как донести решение своего правительнства до Пекина, одновременно ограничив риск ответных мер.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в частном порядке сообщила премьер-министру Китая Ли Цяну, что ее страна планирует выйти из инициативы "Один пояс, один путь". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что инвестиционный пакт, к которому Италия официально присоединилась в 2019 году, стал проверкой отношений Рима с США. Во время встречи на полях саммита G20 в Индии Мелони сообщила Ли, что Италия планирует выйти из подписанной лидером Китая Си Цзиньпином инициативы, но при этом стремится сохранить дружеские отношения с Пекином.

Как пишет издание, премьер Италии не торопилась с принятием решения о том, как сообщить о решении своего правительства выйти из глобального инфраструктурного пакта, опасаясь торговых возмездий. Мелони в течение нескольких месяцев преследовала дилемма о том, как донести такое решение до Пекина, одновременно ограничив риск ответных мер.

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Мелони заявила, что посетит Китай в ближайшие месяцы, и этот вопрос является деликатным, особенно после того, как посол Китая в Италии предупредил, что выход Италии из соглашения будет иметь для нее "негативные последствия".

Один пояс - один путь: выход Италии

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году Bloomberg сообщил, что Италия дала понять союзникам, что намерена выйти из этой инициативы до конца года. Италия - единственная страна G7, участвующая в этом противоречивом инвестиционного договора с Китаем. Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Рим не выйдет из соглашения.

Отмечалось, что Италия, как и большая часть Европы, оказалась в ловушке напряженности между Вашингтоном и Пекином, усиливающейся на фоне постоянной поддержки Китаем России. США активно давили на Италию, чтобы та отказался от участия в соглашении.

В рамках инициативы "Один пояс, один путь", существующей с 2013 года, Китай инвестировал более $900 миллиардов на инфраструктурные проекты по всему миру. В рамках программы осуществляются инвестиции в 70 стран и международных организаций. Россия была одним из главных получателей китайских расходов на программу, однако в 2022 году инвестиции Китая в Россию в рамках программы "Пояс и путь" впервые упали до нуля.

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