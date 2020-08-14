У Тихановской прокомментировали "победу" Лукашенко

Оппозиция считает, что главе ЦИК поручили озвучить такие результаты.

В штабе лидера объединенной оппозиции Светланы Тихановской говорят, что официальные результаты президентских выборов, обнародованные ЦИК 14 августа, не имеют никакой связи с реальностью.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передают РИА Новости.

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Что там можно считать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто ... не имеет никакого отношения к реальности, это всем очевидно. Поэтому я не понимаю, почему у них (белорусских властей) «заело», почему у них пластинка не способна меняться, - заявила женщина.

Она добавила, что председателю ЦИК поручили озвучить такие результаты.

Официальные результаты президентских выборов 9 августа ЦИК Беларуси опубликовала сегодня, 14 августа. Согласно им, победу на выборах с 80% поддержкой получает Александр Лукашенко. В то же время комиссия отклонила все жалобы оппозиционеров о непризнании выборов.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

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Автор: Яна Ставская