У Тихановской прокомментировали "победу" Лукашенко
В штабе лидера объединенной оппозиции Светланы Тихановской говорят, что официальные результаты президентских выборов, обнародованные ЦИК 14 августа, не имеют никакой связи с реальностью.
Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передают РИА Новости.
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Что там можно считать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто ... не имеет никакого отношения к реальности, это всем очевидно. Поэтому я не понимаю, почему у них (белорусских властей) «заело», почему у них пластинка не способна меняться, - заявила женщина.
Она добавила, что председателю ЦИК поручили озвучить такие результаты.
Официальные результаты президентских выборов 9 августа ЦИК Беларуси опубликовала сегодня, 14 августа. Согласно им, победу на выборах с 80% поддержкой получает Александр Лукашенко. В то же время комиссия отклонила все жалобы оппозиционеров о непризнании выборов.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
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