ЦИК Беларуси отклонил все жалобы о непризнании выборов

От одного кандидата в президенты, ответили в комиссии, жалоба вообще не поступила.

ЦИК Беларуси отклонил все жалобы о непризнании президентских выборов 9 августа, принесенные оппозиционными кандидатами.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Читайте такжеВ Беларуси пройдет самый Масштабные в истории страны марш свободы «Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены», - пишут журналисты.

Жалоба от Сергея Черечня, сообщили в комиссии, не поступила.

Отмечается, что его жалобу подавали доверенные лица, поскольку «случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам известны». Однако им зайти в помещение не позволили и попросили отправить жалобу по почте.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия официально признала победу за Александром Лукашенко.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Яна Ставская