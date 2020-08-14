ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси объявила окончательные итоги выборов президента. По ее данным, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1%.

Читайте такжеБелорусы анонсировали самый масштабный в истории страны марш свободыОб этом сообщает Tut.by. Кроме этого, Анна Канопацкая получила 1,67%, Андрей Дмитриев - 1,2%, Сергей Черечень - 1,14%.

Против всех проголосовали 4,59% избирателей. В выборах приняли участие более 5,8 млн человек, во время досрочного голосования - свыше 2,8 млн.

Все кандидаты, кроме Александра Лукашенко, подали жалобы на результаты выборов. Жалобы Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской отклонили, сообщает издание. На заседании ЦИКа при этом выяснилось, что жалоба от Сергея Черечня им не поступала.

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