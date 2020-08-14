ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси объявила окончательные итоги выборов президента. По ее данным, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1%.
Читайте такжеБелорусы анонсировали самый масштабный в истории страны марш свободыОб этом сообщает Tut.by. Кроме этого, Анна Канопацкая получила 1,67%, Андрей Дмитриев - 1,2%, Сергей Черечень - 1,14%.
Против всех проголосовали 4,59% избирателей. В выборах приняли участие более 5,8 млн человек, во время досрочного голосования - свыше 2,8 млн.
Все кандидаты, кроме Александра Лукашенко, подали жалобы на результаты выборов. Жалобы Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской отклонили, сообщает издание. На заседании ЦИКа при этом выяснилось, что жалоба от Сергея Черечня им не поступала.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
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