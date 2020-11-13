Минск пытается подавить попытки жертвовать деньги в поддержку тех, кого избила милиция.

Власти в Беларуси приказали банкам замораживать деньги, собранные через небольшие пожертвования для участников протестов. В частности, эти средства шли на компенсации людям, которых избила милиция во время акций против Александра Лукашенко.

Также они использовались для уплаты штрафов за участие в демонстрациях, - пишет The Guardian. Издание напоминает, что после того, как Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы и провозгласил себя победителем, белорусы вышли на массовые протесты. Сотни людей после того получили травмы после систематического насилия со стороны милиции, а также в тюрьмах. Тысячи людей также получили штрафы. Активисты начали собирать средства, чтобы выплатить эти штрафы, а также компенсации пострадавшим.

Читайте такжеВ Беларуси во время акций протестов задержали более тысячи человекФонд BY_help организован белорусом Андреем Леончиком, который живет в Лондоне. Организация собрала 2 миллиона фунтов стерлингов за несколько дней после призыва присоединиться к помощи протестам в августе. Большая часть суммы поступила в в форме небольших пожертвований от граждан Беларуси, которые хотели продемонстрировать солидарность. Фонд после телефонных консультаций проводит различные выплаты: от небольших сумм для покрытия штрафов до нескольких тысяч фунтов стерлингов на помощь людям с серьезными травмами.

С начала этой недели фонд получил более 8,7 тысяч заявок на финансовую поддержку и провел выплаты в 3,3 тысячах случаев, когда речь шла о задержанных, раненых или оштрафованных людей. Но теперь Минск приказал банкам заморозить любые перерасчеты от фонда Леончика. Кроме того, против него открыли уголовное дело. Как пишет The Guardian, об этом свидетельствуют полученные изданием документы.

В одном из писем, адресованном нескольким банкам, говорится, что Леончик вместе с лидером оппозиции Светланой Тихановской собирает деньги на "поддержку протестных действий в Беларуси" с целью свержения правительства. Поэтому банки должны заморозить эти деньги.

Читайте такжеВ Евросоюзе работают над введением новых санкций против ЛукашенкоТихановская, покинувшая Беларусь из-за угроз после выборов, считает, что одержала победу и хочет возглавить переходное правительство, которое проведет новые свободные выборы. Она встретилась с несколькими европейскими лидерами включая президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил ей поддержку. Лукашенко пользуется поддержкой Кремля.

"У меня нет никаких связей с Тихановской. А что касается цели, то такой она была изначально", - сказал 38-летний Леончик.

Сотни людей пострадали от блокировки выплат. Во вторник белорусы начали жаловаться, что их счета заморожены. С тех пор количество таких случаев увеличилось. Некоторые из демонстрантов уже успели использовать деньги, чтобы заплатить штрафы или покрыть другие расходы, когда заметили, что их банковские счета заблокированы. Сейчас белорусские банки заблокировали доступ к 1,4 миллиона белорусских рублей (545 тысяч долларов).

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань