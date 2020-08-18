"Цифры придумали из воздуха": в избиркомах Беларуси рассказали, как подтасовывались результаты выборов

На голосовании 9 августа у Тихановской было в 5-6 раз больше голосов, чем у Лукашенко, признались члены минских избирательных комиссий.

Несколько членов избиркомов Минска на условиях анонимности рассказали журналистам, как на самом деле голосовали люди на их участках, и как подтасовывались результаты голосования.

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Издание «Медуза» опубликовало их рассказы под изменненными именами.

Так активист высшего учебного заведения Антон рассказал, что место в избирательной комиссии ему предложили занять в мае. Проблемы начались уже на этапе предварительного голосования.

«Наши цифры за день не сходились с теми, что были в протоколах. Например, в один день у нас получилось около 20 человек, а в протоколе было записано больше 70», – отмечал он.

По словам Антона, в основной день выборов пришло в два раза больше человек, чем за время досрочного голосования.

«Было понятно, за кого голосует большинство: 70% людей приходили с белыми лентами. Были те, кто возмущался, почему нельзя ставить дату в документе, где расписываешься о получении бюллетеня. Многие настаивали на своей правоте и указывали число», - рассказал член комиссии.

По его словам, сначала подсчитывались бюллетени досрочного голосования. В основном было слышно, что побеждает Лукашенко. Но 9 августа картина была противоположной – большинство было за Тихановскую.

«Когда мы подсчитали голоса, по лицам членов комиссии было видно, что все радуются. Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую», - отметил он.

Однако дальше председатель и секретарь комиссии стали подводить итог. Антона попросили «не стоять над душой»

«Считали очень долго, минут 30–40. В итоге нам сказали, что за нынешнего президента больше 50% голосов, а у Тихановской — в районе 20%. Члены комиссии начали оглядываться, типа, «что это сейчас произошло?». Ведь явно побеждала Тихановская», – рассказал член комиссии.

«Перед тем, как подписать протокол, многие задумывались, но все равно делали это. Я был последним. Когда очередь дошла до меня, я долго сидел и думал, что мне делать. Не брал даже ручку в руки. Я не хотел подписывать, но не знал, какие за это будут последствия. Я боялся и в итоге подписал… Мы долго сидели на участке. Когда председатель и секретарь уехали отвозить голоса, у нас заработал интернет. Мы увидели, что есть участки, где победила Тихановская. Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили», – заключил парень.

Участница другой избирательной комиссии Маргарита рассказала, что была записана без своего ведома, но все же согласилась на участие. В ее случае проблемы также начались в дни досрочного голосования.

«Я была в последние дни досрочного голосования — 7 и 8 августа. Людей было немного: за час-два приходило не больше четырех человек. В основном это были люди предпенсионного и пенсионного возрастов. Потом я связывалась с ребятами, которые работали после меня, чтобы вывести общее количество и сравнить с протоколами. Получалось, что количество людей было завышено каждый день: 7 августа на 30 человек, 8-го — на 50», - отметила она.

По ее словам, в основной день люди приходили активно, с белыми ленточками. Сначала комиссия считала бюллетени досрочного голосования — выиграл Лукашенко, но в день основного голосования все складывалось иначе.

«В моей стопке с бюллетенями основного дня выборов у Тихановской было в шесть раз больше голосов, чем у Лукашенко. Я переговаривалась немного с людьми, которые считали другие стопки. Было понятно, что Тихановская идет первее Лукашенко. Я не знаю насколько, потому что на досрочном выиграл он, но, по нашим подсчетам, она стопроцентно лидировала», – рассказала Маргарита.

Председатель избиркома считала голоса самостоятельно, рядом с ней никого не было.

«Мы сдали свои результаты председателю избирательной комиссии. Когда она считала, рядом с ней никого не было. В итоге нам объявили, что Тихановская проиграла. Многие начали плакать, я не была исключением. Вся избирательная комиссия погрузилась в молчание. Многие ожидали, что результат будет таков, но все равно для нас это было потрясением», – призналась член комиссии.

Участник избирательной комиссии Константин рассказал, что 3 августа, еще перед началом досрочного голосования, у его избиркома было заседание.

«Нам тогда сказали, что нужно подписать протокол. Я тогда еще не очень хорошо знал избирательный кодекс и не понял, что за протокол. Но одна женщина из комиссии сказала, что его нужно подписывать в последний день, после итогового подсчета голосов. Председатель стала с агрессией защищаться, что это нужно, чтобы потом не было мороки и прочее. В итоге протокол никто не подписал», - рассказал он.

По словам Константина, 8 августа его снова принуждали подписать протокол.

«8 августа у меня была вечерняя смена. Когда я пришел, председатель позвала меня к себе в кабинет. Там была женщина из администрации района. Председатель сказала: «Сейчас подпишем протокол, что все хорошо», — и так ненавязчиво ко мне его подтолкнула. Я внимательно его прочел и понял, что это протокол конечных итогов голосования. Я был немного в шоке, стал спрашивать, как это так. Мне говорят: «Нужно просто подписать». Они вылавливали по одному человеку: в протоколе, когда я его видел, было уже как минимум три подписи. Но я все равно отказался. Председатель сказала мне вслед: «Наверное, ты мне не доверяешь», – рассказал он.

По словам Константина, на подсчете участников досрочного голосования их число завысили почти в два раза. Но он все равно подписал протокол, потому что ему еще предстояло сидеть на голосовании 9 августа.

«9 августа больше половины людей приходили с белыми лентами и в красно-белой одежде. Процентов 80 складывали бюллетени гармошкой — так делать призывало сообщество «Честные люди», чтобы наглядно показать, что голосуешь не за Лукашенко. Наша урна была, вы не представляете, реально прямо вся так заполнена. Некоторые показательно брали листик, ставили галку напротив Тихановской и не сворачивая, чтобы видела комиссия, бросали его в урну», – отметил член избиркома.

Перед подсчетом голосов начались нарушения.

«Дальше было самое грубое нарушение — они [председатель и секретарь] взяли списки избирателей и начали их запечатывать. Хотя не посчитали, сколько человек участвовало в голосовании, и не сравнили это число со списком. Я стал объяснять, что так на том же досрочном голосовании могли подкинуть бюллетени и мы не сможем выявить ошибку или фальсификацию. Но мне ответили: «Мы считали все время в процессе голосования». Пока я писал особое мнение [к протоколу об итогах выборов], принесли урну и начали ее открывать. Я опять заявил о том, что не согласен с происходящим и мы по-прежнему не знаем количество пришедших избирателей. Все остальные — наблюдатели и члены комиссии — молчали. Они боялись», - рассказал Константин.

По его словам, тогда председатель добилась его исключения из комиссии. Его особое мнение так и не было зарегистрировано.

«Потом я говорил с теми, кто считал голоса дальше. Стопка за Тихановскую была в пять раз больше, чем за Лукашенко. При этом из урны досрочного голосования основное количество было за Лукашенко. В протоколе написали, что за Лукашенко больше 500 человек, а за Тихановскую — больше 100. Эти цифры придумали из воздуха. А потом всех заставили подписать протокол», – заключил он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская под давлением силовиков была вынуждена записать видео, где призывала граждан не выходить на протесты. 11 августа она покинула Беларусь и находится в Литве.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.

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Автор: Дмитрий Захаров