Саломе Зурабишвили болезненно отреагировала на соглашение о передаче ФСБ РФ на 49 лет "госдачи" в Бичвинта.

В оккупированной Абхазии идут дискуссии о передаче в пользование ФСБР РФ на 49 лет "госдачу" в Бичвинта. В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Российскую Федерацию в аннексии территории.

Об этом Зурабишвили написала в своем микроблоге в Twitter.

"То, что мы видим в Бичвинта, — это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим сильную народную реакцию на события. Это результат продолжающейся оккупации", - говорится в сообщении.

Она "решительно" осудила такой российский шаг. Кроме того, президент Грузии призывала международное сообщество жестко на это отреагировать.

По данным издания Грузия-Online, в оккупированной Абхазии уже несколько недель спорят о передаче Федеральной службе охраны РФ на 49 лет так называемой госдачи в Бичвинта - береговой линии и прилегающих к ней морских вод, а это 186 гектар земли и 115 гектар моря. Соглашение подписали в Москве 19 января текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 апреля грузинские власти в очередной раз передумали по поводу антироссийских санкций, заявив, что поддерживать введенные ЕС ограничения против РФ не станут.

Этому предшествовало сообщение украинской разведки, что Тбилиси налаживает канал контрабанды с Россией через свою территорию. Тогда представители грузинской власти обвинили Украину в распространении "лжи" и неприемлемой "дезинформации".

26 июня в порт Батуми прибыл танкер, груженный подсакционными российскими нефтепродуктами.

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