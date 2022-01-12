На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш ответил, что наихудшим сценарием является война.

Война России со странами НАТО практически немыслима.

Об этом заявил в интервью на телевидении премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает delfi.

Оценивая американо-российские переговоры, Кариньш подчеркнул, что первый положительный результат - это то, что переговоры состоялись. В этих переговорах позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время отчетливо просматривается агрессивная российская риторика, пояснил Кариньш.

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"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", - сказал латвийский премьер.

Он заявил, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в состав Альянса, а также где может размещать войска.

На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш признал, что наихудшим сценарием является война.

"Если будет война, то НАТО готово", — сказал Карин, подчеркнув, что война России с альянсом почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война.

Как сообщал УНИАН, России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по вопросу, который Москва считает ключевым для национальной безопасности — о нерасширении НАТО. Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета НАТО-Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе.