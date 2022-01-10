Александр Хара рассказал, о чем американцы могут договариваться с представителями России.

США вряд ли согласятся с требованиями России по недопущению расширения НАТО.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, дипломат Александр Хара.

"В принципе, россияне обнаглели, иначе это нельзя назвать. Те требования, которые они выдвинули в обнародованных двух соглашениях с США и НАТО, являются абсолютно неприемлемыми. Сейчас они перед этими переговорами, еще повысили ставки и говорят, что вообще они не собираются ни о чем договариваться, если не будет принят в целом пакет. Если НАТО или США не будут рассматривать "опасные опасения", как это россияне называют по так называемой агрессии НАТО, приближение к границам, втягивание Украины и все остальное, то в принципе ничего не выйдет", - прогнозирует он.

Эксперт напомнил заявления со стороны представителей США о том, что они не будут решать за кого-то вопросы по Украине, а также уменьшать свое присутствие.

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"Максимум, о чем могут договариваться американцы с россиянами, - это углубление доверия, это контроль рисков, это установление коммуникаций, так называемых красных телефонов, чтобы в случае кризиса можно было не доводить до необратимых каких-то последствий", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России провели в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.