Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что все вопросы и проблемы будут урегулированы.

В Брюсселе началось заседание Совета НАТО-Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в микроблоге Twitter.

"Сегодня, сейчас происходит встреча Совета НАТО-Россия. Это своевременная возможность для диалога в критический момент для европейской безопасности. Когда напряжение растет, еще важнее, что мы садимся за один стол и рассматриваем наши беспокойства", - заявил он.

Также Столтенберг опубликовал фотографию, где у него стоит представитель российской делегации - заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте Соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России провели в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и рост напряженности вокруг Украины. В ходе встречи РФ настаивала на том, чтобы НАТО отказалось от членства Грузии и Украины в Альянсе. В Госдепе в свою очередь заявили, что не позволят никому закрыть двери Альянса для любой страны.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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