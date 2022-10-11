Кроме этого, в городе Вердер неизвестные "осквернили" советский памятник на городском кладбище.

В столице Германии Берлине неизвестные забросали здание посольства России баллонами и бутылками с красной краской.

Об этом сообщает DW со ссылкой на берлинскую полицию.

Сообщается, что емкости с краской разбились на воротах и территории российского посольства.

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Отмечается, что в результате этого события никто не пострадал. Сотрудники дипломатического представительства страны-террористки уже смыли краску.

Кроме этого, сообщили в полиции, в городе Вердер неизвестные "осквернили" советский памятник на городском кладбище. В частности, неизвестные повалили на землю советскую звезду вместе с постаментом и попытались разрушить каменную мемориальную табличку с именами погибших советских солдат. На клумбе перед памятником разбили водопроводный кран и повырывали цветы.

Скандалы с неадекватными россиянами

Как сообщал УНИАН, ранее россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев. Личность россиянки установили достаточно быстро, поэтому она записала видеообращение, в котором жалуется, что получает угрозы в Instagram. Страдает и ресторан, которым она владеет, ведь люди массово ставят ему низкий рейтинг.

В целом, россияне часто агрессивно обращаются с украинцами за рубежом. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

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