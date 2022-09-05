Нападавший был застрелен вооруженными охранниками.

Возле входа в посольство России в столице Афганистана городе Кабуле террорист-смертник взорвал взрывчатку.

Об этом пишет Al Arabiya.

Сообщается, что нападавший был застрелен вооруженными охранниками, когда он подходил к воротам посольства.

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"Не дойдя до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства… информации о жертвах пока нет", - заявил начальник полицейского участка Мавлави Сабир.

СМИ также сообщают, что целью атаки была группа студентов, а также о том, что российский дипломат и россиянин-охранник посольства пострадали при взрыве. Некоторые СМИ пишут, что число погибших может достигать 20 человек.

Позже Reuters со ссылкой на полицию Кабула сообщило, что два человека погибли, 11 получили ранения при взрыве у российского посольства в Кабуле. Прокремлевское издание РИА Новости со ссылкой на МИД России уточнило, что погибли два сотрудника российского посольства.

Как сообщал УНИАН, Австралия прекратила сдавать в аренду земельный участок, на котором Россия собиралась построить свое новое посольство.

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