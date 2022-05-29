Постоянные представители стран-членов ЕС проведут завтра утром еще одну встречу.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против России.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Сегодня нет договоренности среди послов ЕС относительно шестого пакета санкций против России. Они снова встретятся завтра утром", - сообщил Йозвяк.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключения "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и позволить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть к концу 2024 года, в Чехии – до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского Союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для президента Владимира Путина.

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