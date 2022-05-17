Президент в очередной раз подчеркнул, что это в интересах не только Украины, но и всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы Евросоюз все же согласовал шестой пакет санкций против России включительно с нефтяным эмбарго.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что 16 мая обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой ускорения предоставления Украине финансовой помощи из-за дефицита государственного бюджета во время войны, который составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно.

"В преддверии встречи министров финансов стран "Большой семерки" эти переговоры с директором МВФ является непосредственной подготовкой очень важных решений для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, 16 мая Киев посетила высокая делегация Польши, с которой украинские чиновники провели консультации по взаимодействию на уровне Европейского Союза.

В частности, это касается ускорения интеграции Украины в ЕС и ожидаемого решения о статусе кандидата для Украины.

"Работаем также и над тем, чтобы Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санкций против России. Нефтяное эмбарго должно быть его частью, и это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы. Благодарен тем лидерам континента, которые это осознают и помогают с продвижением соответствующего решения", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал об основных мишенях для оккупантов в Украине.

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