Некоторые сенаторы от Республиканской партии считают, что Дональд Трамп использует сделку в политических целях.

Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, которое поставили как условие дальнейшей помощи Украине, достигли критической точки. Если финансирование не утвердят, придется переходить к плану "Б", пишет Reuters со ссылкой на сенатора от Республиканской партии Джона Тьюна.

"Мы находимся в критическом моменте, и мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это. И если мы не сможем этого сделать, то перейдем к плану "Б". Сейчас, по крайней мере, все еще предпринимаются попытки прийти к выводу, который бы удовлетворил многих республиканцев", – указал политик.

Отмечается, что участники переговоров пытаются "оживить" усилия путем внесения изменений в законодательство, чтобы усилить его привлекательность для консерваторов в Сенате.

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В то же время высокопоставленные республиканцы в Сенате возмущены тем, что Дональд Трамп, возможно, нарушил двухпартийное соглашение об изменениях миграционного законодательства. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл признал, что неприязнь Трампа к соглашению о границе ставит партию в затруднительное положение, пишет CNN.

"Я думаю, что граница является очень важным вопросом для Дональда Трампа. И тот факт, что он сообщит сенаторам-республиканцам и членам Конгресса, что он не хочет, чтобы мы решали проблему границы, потому что он хочет обвинить в этом Байдена, является действительно ужасным", – подчеркнул сенатор от Республиканской партии Митт Ромни.

Сенатор-республиканец Тодд Янг назвал любые попытки сорвать текущие переговоры "трагическими".

Сам Трамп заявил, что республиканцы должны "отказаться от всего, кроме идеальной сделки".

В ответ сенатор-республиканец Джеймс Лэндкфорд указал в комментарии CNN, что все стремятся к "идеальной сделке", но вопрос о южной границе, которая предусматривает продолжение помощи Украине, нужно заключить уже сейчас.

Проблемы с помощью США для Украины

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил сомнения, что Конгресс сможет договориться о предоставлении военной помощи Украине до президентских выборов, которые состоятся в ноябре. Также он подчеркивал, что дальнейшая помощь Украине будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов Америки.

В то же время лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал Европейский Союз готовиться до войны без помощи Соединенных Штатов Америки. Также он считает, что необходимо создать собственный атомный щит.

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