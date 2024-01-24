Отмечается, что Киеву планируют выделить 11,8 миллиарда долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен 23 января заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыхала, что администрация Байдена намерена обеспечить бюджетную поддержку Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование со стороны США.

Издание Reuters пишет, что в заявлении Казначейства по итогам онлайн встречи двух официальных лиц говорится, что Йеллен "подчеркнула важность скорейшего принятия Конгрессом решения о финансовой поддержке Украины".

Дополнительный бюджетный запрос администрации Байдена на выделение Украине еще 61 миллиарда долларов, включая бюджетную поддержку и 30 миллиардов долларов для Министерства обороны США на поставку Украине оружия и другую поддержку, уже несколько месяцев находится на рассмотрении в Конгрессе, поскольку республиканцы требуют, чтобы он был объединен с изменениями по усилению контроля безопасности на американо-мексиканской границе.

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Эта мера также предусматривает выделение 14 миллиардов долларов на помощь Израилю. До сих пор в этом году Конгресс был занят тем, чтобы избежать шатдауна, и на прошлой неделе принял временную меру, чтобы сохранить финансирование американских государственных учреждений.

Казначейство заявило, что лидерство США в предоставлении прямой бюджетной поддержки Украине послужит катализатором для других доноров, которые, как ожидается, обеспечат примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании в 2024 году, что позволит поддерживать жизненно важные государственные операции, включая больницы, школы и службы быстрого реагирования.

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехами на поле боя", - заявили в Казначействе.

Также там добавили, что она также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран.

"Оказание финансовой поддержки Украине поможет ей выиграть войну и продвинуть интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе", - добавили в Казначействе.

Помощь США для Украины - как продвигается вопрос

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашнгтон будет ответственен за поражение Украины, если Конгресс не одобрит последний запрос администрации на финансирование для Киева.

Президент США Джо Байден, комментируя масштабнейшую ракетно-дроновую атаку РФ на Украину 29 декабря, вновь призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

При этом издание Associated Press пишет, что в Сенате США работают над тем, чтобы заручиться широкой поддержкой соглашения о пограничной политике. Наступила финальная фаза переговоров, которая может стать решающей для достижения компромисса по утверждению помощи Украине.

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