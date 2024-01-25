Дальнейшая помощь Украине будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл во время выступления в Конгрессе.
"Здесь (в вопросе поддержки Украины – ред.) никогда не говорилось о благотворительности, здесь речь не идет о демонстрации благотворительности или об абстрактных принципах международных отношений. Речь идет о холодных, жестких американских интересах", – приводит его слова "Укринформ".
По его словам, Штаты прямо заинтересованы в том, чтобы не позволить авторитарным режимам перекраивать карту мира с использованием силы. Он подчеркнул, что в интересах США "помочь уменьшить военный потенциал значительного противника и при этом не жертвовать жизнями американцев".
"В наших интересах сдержать агрессивное поведение, прежде чем оно спровоцирует более широкий конфликт и напрямую будет угрожать нашим ближайшим союзникам и торговым партнерам", – добавил лидер республиканцев в Сенате.
Кроме того, Макконелл подчеркнул, что США не могут делать вид, будто у них есть прививка против последствий войны в Европе. Штаты не могут позволить себе даже думать, что отсутствие реакции на российскую агрессию усилит их позицию и стратегическую конкуренцию с Китаем.
"Ускорение поражения России в Европе является именно тем, что поможет нам избежать одновременной агрессии со стороны наших противников в Европе, а также в Индо-Тихоокеанском регионе", – резюмировал он.
Помощь Украине от США: что предшествовало
В конце октября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение дополнительного финансирования. Там предусмотрено, в частности, около 61 млрд долларов на помощь Украине. Однако запрос американские законодатели не одобрили до сих пор. Вопрос блокируют из-за проблем с безопасностью границ.
На днях состоялось заседание в формате "Рамштайн". Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заверил, что нет сценария прекращения помощи от Соединенных Штатов Америки.
Стоит отметить, что последний раз о предоставлении пакета помощи Украине США объявляли в декабре 2023 года. Его сумма составляла 250 миллионов долларов.