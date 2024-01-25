По его словам, Штаты прямо заинтересованы в том, чтобы не позволить авторитарным режимам перекраивать карту мира с использованием силы.

Дальнейшая помощь Украине будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл во время выступления в Конгрессе.

"Здесь (в вопросе поддержки Украины – ред.) никогда не говорилось о благотворительности, здесь речь не идет о демонстрации благотворительности или об абстрактных принципах международных отношений. Речь идет о холодных, жестких американских интересах", – приводит его слова "Укринформ".

По его словам, Штаты прямо заинтересованы в том, чтобы не позволить авторитарным режимам перекраивать карту мира с использованием силы. Он подчеркнул, что в интересах США "помочь уменьшить военный потенциал значительного противника и при этом не жертвовать жизнями американцев".

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"В наших интересах сдержать агрессивное поведение, прежде чем оно спровоцирует более широкий конфликт и напрямую будет угрожать нашим ближайшим союзникам и торговым партнерам", – добавил лидер республиканцев в Сенате.

Кроме того, Макконелл подчеркнул, что США не могут делать вид, будто у них есть прививка против последствий войны в Европе. Штаты не могут позволить себе даже думать, что отсутствие реакции на российскую агрессию усилит их позицию и стратегическую конкуренцию с Китаем.

"Ускорение поражения России в Европе является именно тем, что поможет нам избежать одновременной агрессии со стороны наших противников в Европе, а также в Индо-Тихоокеанском регионе", – резюмировал он.

Помощь Украине от США: что предшествовало

В конце октября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение дополнительного финансирования. Там предусмотрено, в частности, около 61 млрд долларов на помощь Украине. Однако запрос американские законодатели не одобрили до сих пор. Вопрос блокируют из-за проблем с безопасностью границ.

На днях состоялось заседание в формате "Рамштайн". Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заверил, что нет сценария прекращения помощи от Соединенных Штатов Америки.

Стоит отметить, что последний раз о предоставлении пакета помощи Украине США объявляли в декабре 2023 года. Его сумма составляла 250 миллионов долларов.

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