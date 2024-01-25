Трамп вредит одновременно Украине и США, чтобы набрать политических баллов среди своих избирателей.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил сомнения, что Конгресс сможет договориться о предоставлении военной помощи Украине до президентских выборов, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщает punchbowl.news. Информацию также подтверждает CNN.

На закрытой встрече республиканцев в Сенате по Украине Макконнелл сказал, что время и политическая воля для принятия двухпартийного компромисса по безопасности границ, от которого зависит и выделение помощи Украине, быстро заканчиваются — и, возможно, уже закончились.

Макконнелл сказал сенаторам от Республиканской партии, что до начала переговоров о безопасности границы тема иммиграции объединяла республиканцев, а помощь Украине – разъединяла. "Политика в отношении этого изменилась", - сказал Макконнелл.

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По его словам, Дональд Трамп хочет построить свою предвыборную кампанию именно на теме противодействия иммиграции. "Мы не хотим ничего делать, чтобы навредить ему", — сказал Макконнелл.

Во время выступления в среду Макконнелл заявил, что поддержка Украины является вопросом "холодных жестких американских интересов". Но при этом он признал, что компромисс по границе ради разблокирования денег для Украины, который он сам продвигал, оказался под угрозой, и нужен новый подход.

Макконнелл признал, что Трамп продолжает держать под своим контролем Республиканскую партию, и назвал его "кандидатом", хотя официального выдвижения от партии еще не было.

Трамп выступил против соглашения о границе

Как писал УНИАН, Дональд Трамп выступил против компромиссного соглашения с Белым домом, в рамках которого предусматривается и укрепление границы с Мексикой, и выделение военной помощи Украине.

"Я считаю, что нам не следует заключать соглашение о границе вообще, если мы не получим все, чтобы прекратить нашествие миллионов и миллионов людей из ниоткуда в нашу (...) страну. Также я не сомневаюсь, что наш спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит только такое соглашение, которое будет идеальным для границы", — заявил Трамп.

Представители Демократической партии говорят, что Трамп хочет использовать тему иммиграции в предвыборной кампании, поэтому никоим образом не заинтересован в решении миграционных проблем США прямо сейчас. А без решения пограничной проблемы республиканцы отказываются давать согласие на поддержку Украины.

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