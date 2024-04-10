В ближайшие дни у Палаты представителей будет последний шанс поддержать Украину в этом году.

В ближайшие дни у Палаты представителей Конгресса США будет последний шанс поддержать Украину в этом году. Об этом в своей статье для Financial Times пишет обозреватель Эдвард Люс.

Он отмечает, что некоторые однопартийцы спикера Майка Джонсона угрожают ему отставкой в случае, если тот вынесет на голосование законопроект о финансовой помощи Киеву. При этом Джонсон так же стремится остаться спикером, как и прохладно относится к Украине.

"Дональд Трамп говорит, что Украина должна уступить Донбасс и Крым России в обмен на прекращение огня - результат, который он навяжет в первый день своего президентства. Некоторые республиканцы все еще хотят поставлять Украине оружие. Но они в меньшинстве. Правые республиканцы воспринимают Украину как врага, а Россию как друга. Определение такой позиции как изоляционистской является ленивым и неправильным. Она активно пророссийская", - отмечает автор.

Он считает, что президентство Трампа изменит внешнюю политику США в пользу российского диктатора Владимира Путина.

"Разница между поддержкой Украины или России столь же критична для будущего американской демократии, как и для европейской безопасности. Это борьба за то, защищать ли запад как идею или подрывать. Как и большинство республиканцев, Джонсон изначально был поклонником черчиллевского неповиновения президента Украины Владимира Зеленского. ... Джонсон изменил свое мнение после последнего безрезультатного голосования в сентябре. Вдруг каждый доллар для Украины стал долларом меньше для безопасности границы США", - пишет журналист.

По его словам, "драматическая перемена" Джонсона имеет мало общего с изложенными им причинами, ведь США могут легко позволить себе продолжать финансировать Украину - при 113 миллиардах долларов за последние два года щедрость Америки составляет менее 1 процента федеральных расходов за это время. При этом Вашингтон не субсидирует НАТО, а Европа потратила на Украину больше, чем США.

"В ближайшие дни Джонсон представит, что, несомненно, будет последним шансом Конгресса в этом году поддержать Украину. ... На самом деле он стоит перед простым выбором: помоги Зеленскому или угоди Трампу. Невозможно сделать и то, и другое", - резюмирует автор.

Помощь США Украине - последние новости

На днях спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что собирается внести помощь Украине на рассмотрение. При этом он пообещал "важные нововведения" в соответствующем документе.

По словам Джонсона, Вашингтон может предоставить Киеву помощь в виде займа. Кроме того, спикер высказался в поддержку закона, уполномочивающего президента конфисковать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине.

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