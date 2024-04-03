В то же время, главы МИД стран-членов Альянса согласились начать планировать усиление роли НАТО в координации предоставления помощи по безопасности для Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе еще не согласовали общую сумму для нового формата поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе. Генсекретарь Альянса подчеркнул, что сейчас настал критический момент для Украины, а украинский народ продолжает защищать страну со смелостью и ловкостью. "Украинцам хватает мужества. Им не хватает боеприпасов. Мы должны активизироваться, чтобы наша поддержка закреплялась надолго", - сказал Столтенберг.

Он отметил, чтосегодня обсуждалось, каким образом "поставить поддержку на более прочную и более выносливую основу на будущее".

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"Все союзники согласились с необходимостью поддержать Украину в этот критический момент. Существует единство вокруг цели. Сегодня союзники согласились двигаться дальше с планированием большей роли НАТО в координации безопасности помощи и обучения. Детали приобретут форму в течение следующих недель", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, он призвал не сомневаться в том, что Украина может рассчитывать на поддержку НАТО и сейчас и в долгосрочной перспективе.

У генсека также уточнили о предложении долгосрочной поддержки для Украины объемом 100 млрд евро на пятилетний период и обсуждалось ли оно сегодня главами МИД стран-членов Альянса. Столтенберг сказал, что не может сообщить детали предложений.

"Я не буду делиться подробностями, потому что мы находимся в процессе развития более прочных и устойчивых институционализированных рамок для поддержки Украины", - сказал Столтенберг.

При этом, он отметил, что это обсуждалось с президентом Украины Владимиром Зеленским и отдельно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также это будет обсуждаться завтра.

Как отметил генсек НАТО, существуют различные пути обеспечения того, чтобы поддержка Альянса была менее зависимой от добровольных краткосрочных предложений, а больше от долгосрочных обязательств НАТО. Он отметил, что это предусматривает помощь по безопасности, обучение военных и дополнительное финансирование.

"Мы находимся в диалоге с Украиной, потому что это то, что на самом деле мы должны делать вместе. Это имеет значение для безопасности Украины и нашей безопасности. Экономическая поддержка для Украины - это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность. И сегодня мы не принимали никакого окончательного решения относительно того, какой формат мы начнем, но мы согласились инициировать планирование", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что сначала в НАТО делают запрос в военные органы предоставить планы и детали, а затем в Альянсе будет приниматься окончательное решение на основе этих предложений.

Помощь НАТО Украине

Ранее издание Financial Times отмечало, что НАТО разрабатывает план обеспечения пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до $100 млрд. Так Альянс пытается защитить Украину от "ветра политических изменений", который может привести ко второму президентству Дональда Трампа в США.

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