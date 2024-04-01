Она может быть в виде займа.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон планирует внести пакет помощи Украине на рассмотрение, когда конгрессмены вернутся с каникул. Он ожидает, что помощь будет включать "некоторые важные нововведения".

Как пишет The Hill, в интервью "Воскресный вечер в Америке с Треем Гоуди" Джонсон отметил, что США могут предоставить Украине помощь в виде займа. Эта идея приобрела популярность в начале марте и может смягчить беспокойство консерваторов.

Джонсон также высказался относительно закона о REPO для украинцев (сделка по продаже ценных бумаг, предусматривающая их обратный выкуп). Этот документ уполномочивает президента конфисковать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против России.

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"Закон о REPO, знаете, если мы можем использовать конфискованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже президент Трамп говорил о концепции займа, где ... мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем это в отношениях, чтобы они могли вернуть нам это, когда придет время", - отметил спикер.

Война в Украине - помощь США

Как сообщал УНИАН, Сенат США принял законопроект о выделении 60 млрд долларов помощи Украине, но Джонсон не вынес его на голосование. Он требовал, что сначала должно быть продолжено финансирование американского правительства.

22 марта Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства, а уже 24-го президент Джо Байден подписал документ.

Недавно один из республиканцев заявил, что Палата представителей Конгресса США проголосует за финансовую помощь Украине после пасхальных каникул.

Он подтвердил, что вместе с коллегами по Палате представителей продвигают петицию об увольнении Майка Джонсона с должности спикера, чтобы позволить голосовать за их законопроект, который сочетает финансирование Украины и безопасности границ.

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