По словам Петра Павела, Европа должна играть большую роль в сдерживании России.

Мир не должен закрывать возможности поддержки Украины. Об этом во вторник, 5 марта, заявил президент Чехии Петр Павел после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, информирует портал Novinky.

Певел, в частности, призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие в Украине, о чем на прошлой неделе заявил президент Франции. При этом, по словам Павела, речь идет не об отправке боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевом взаимодействии".

"Я за то, чтобы искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не будем ограничивать себя там, где не нужно", - сказал президент Чехии.

Он отметил, что Европа должна играть большую роль в сдерживании России и добавил, что возможная "учебная миссия" не является нарушением никаких международных правил.

"Украина, несмотря на то, что подверглась нападению, все еще остается суверенным государством. От нас зависит, какую форму помощи мы выберем", - добавил он.

Поддержка Чехии Украине

В феврале Чехия насчитала более десяти желающих стран ЕС, способных поставить снаряды для Украины. Инициатива предусматривает закупку Евросоюзом боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки Киева.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита в Париже заявил, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов для Украины.

Также УНИАН сообщал, что Чехия нашла 800 тысяч боеприпасов для Украины, для сделки ищут деньги.

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