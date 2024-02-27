Ряд европейских стран поддерживают инициативу Чехии относительно закупки Европейским Союзом боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки военных усилий Украины, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита в Париже, пишет Le Monde.
По его словам, 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов для Украины.
"Чешская инициатива имеет большую поддержку со стороны ряда стран. Это очень сильный сигнал, посланный России", – отметил Фиала.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это предложение Чехии "совместимым" с прошлой политикой Евросоюза и объявил, что Париж присоединится к нему.
Оружие для Украины
Чехия хочет организовать группу стран для помощи в финансировании поставок Украине боеприпасов, необходимых для отражения вторжения России. Президент страны Петр Павел заявил, что Прага нашла за пределами ЕС 800 000 боеприпасов, более половины из которых составляют 155-миллиметровые снаряды. Чехия готова быть посредником в поставке их для Украины.
Ранее УНИАН писал, что страны Европейского союза пытаются собрать $1,5 миллиарда для экстренного финансирования закупки боеприпасов для Украины. Артснаряды должны приобрести за рубежом для укрепления линии фронта.