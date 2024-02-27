Инициатива Чехии предусматривает закупку ЕС боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки Украины.

Ряд европейских стран поддерживают инициативу Чехии относительно закупки Европейским Союзом боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки военных усилий Украины, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита в Париже, пишет Le Monde.

По его словам, 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов для Украины.

"Чешская инициатива имеет большую поддержку со стороны ряда стран. Это очень сильный сигнал, посланный России", – отметил Фиала.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это предложение Чехии "совместимым" с прошлой политикой Евросоюза и объявил, что Париж присоединится к нему.

Оружие для Украины

Чехия хочет организовать группу стран для помощи в финансировании поставок Украине боеприпасов, необходимых для отражения вторжения России. Президент страны Петр Павел заявил, что Прага нашла за пределами ЕС 800 000 боеприпасов, более половины из которых составляют 155-миллиметровые снаряды. Чехия готова быть посредником в поставке их для Украины.

Ранее УНИАН писал, что страны Европейского союза пытаются собрать $1,5 миллиарда для экстренного финансирования закупки боеприпасов для Украины. Артснаряды должны приобрести за рубежом для укрепления линии фронта.

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