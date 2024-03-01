Милли считает, что частично проблема заключается в том, что американцы недавно воевали в Афганистане и Ираке и "им уже порядком надоели вечные войны".

Экс-главнокомандующий вооруженными силами США Марк Милли заявил, что без западной поддержки Украины Россия со временем получит стратегическое преимущество, которое будет разрушительным.

"Это будет трагично, потому что в этот момент украинцы больше не смогут успешно защищаться", - утверждает Милли в колонке Financial Times.

Он призывает республиканцев в Конгрессе разблокировать помощь, потому что отказ от поддержки Украины "сигнализирует о смертельном ударе" по мировому порядку, основанному на правилах.

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Милли считает, что частично проблема заключается в том, что американцы недавно воевали в Афганистане и Ираке и "им уже порядком надоели вечные войны".

Но напоминает, что такой мировой порядок "во многом сделали Соединенные Штаты очень богатой, могущественной и дееспособной страной".

Война в Украине - прогнозы

Если Украина потерпит поражение в войне против России, США придется отправлять свою армию на войну, ведь агрессия Кремля пойдет дальше. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в оборонном комитете Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что в случае военного поражения Украины, Путин на этом не остановится. По мнению Остина, Россия продолжит военную экспансию и будет атаковать суверенные территории других своих соседей.

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