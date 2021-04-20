Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быстрое развертывание ВВС в Европе.

Европейское командование вооруженных сил США отправило в Польшу несколько десятков боевых истребителей в рамках учений.

Читайте такжеПольша лишила своего флага корабли за участие в проекте "Северный поток-2"Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, опубликовав фото.

"Сегодня в Польшу прибыли десятки американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быстрое развертывание ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", – сообщил министр.

Блащак отметил, что подобные совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.

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Автор: Ирина Погорелая