Польша провалила закупку артобоеприпасов, контракт блокировала одна из стран, - Rzeczpospolita

По неофициальным данным, произошли проблемы у субподрядчика. Пророссийская страна открыто блокировала его.

Ни одно предприятие в Польше сегодня не имеет мощностей для производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Армия нуждается в миллионе штук. После провала контракта с немецкой компанией Rheinmetall и PiS упустили время, ставки поставили на строительство завода на реке Висла.

Как пишет Rzeczpospolita, польской армии нужен такой запас артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, чтобы эффективно защититься от возможного российского нападения. Это один из основных выводов войны в Украине, который можно сделать с точки зрения нацбезопасности. В 2022 году таких боеприпасов в Войске польском почти не было, поляки имели лишь десяток-другой тысяч пуль. Поэтому тогдашнее Минобороны начало искать поставщиков по всему миру. Боеприпасы были закуплены в Южной Корее в рамках контракта на гаубицы K9. Поставки продолжаются.

Через несколько месяцев после агрессии России против Украины поляки также закупили боеприпасы у немецкой оружейной компании Rheinmetall. Речь шла о 50 тысячах снарядов. По состоянию на август 2024 года они не получили ни одного.

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"Контракт расторгнут 20 июля 2023 года в связи с проблемами, связанными с выполнением контракта субподрядчиком", - заявили изданию в Минобороны Польши.

По неофициальным данным издания, боеприпасы для Польши должна была производить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition. Это дочерняя компания немецкого гиганта, в которой ему принадлежит 51% акции. И это именно тот "проблемный" субподрядчик, о котором говорят представители министерства. Поставки боеприпасов в Польшу блокировало - более-менее прямо - правительство Южно-Африканской Республики, опасаясь, что они могут быть отправлены дальше в Украину. ЮАР более пророссийская, чем проукраинская.

То есть Польша не производит 155 мм боеприпасов?

То, как к Польше отнесся немецкий Rheinmetall, является еще одним аргументом в пользу вывода, который теперь становится очевидным - нам нужна способность производить артиллерийские боеприпасы в стране. Чем больше, тем лучше. В случае войны поставки из-за рубежа могут просто не поступить. Как по материально-техническим, так и по политическим причинам.

Государственный гигант Polska Grupa Zbrojeniowa способен производить примерно 30 тысяч 155 мм снарядов в год. Но это максимальный потенциал PGZ, если предположить, что субподрядчики, преимущественно из Словакии, выполнят свои контракты. Разумеется, Польша сегодня не в состоянии самостоятельно производить боеприпасы калибра 155 мм.

10 миллиардов злотых для PGZ на боеприпасы

В конце своего правления - в марте 2023 года - правительство "Права и Справедливости" приняло секретное постановление о Национальной программе боеприпасов. Речь шла о "расширении и диверсификации национальной производственной базы крупнокалиберных боеприпасов и пополнении ее запасов".

Источники из PGZ рассказали, что даже если они не имеют компетенции, они пытаются любой ценой взять на себя все оборонные проекты. Примером является Orlik - программа беспилотных летательных аппаратов, на которую налогоплательщики потратили сотни миллионов злотых, и до сих пор ни один из них не поставлен Войску Польскому.

В соответствии с вышеупомянутым постановлением в декабре 2023 года Министерство обороны подписало соглашение с Польской группой вооружений. За более чем 10 миллиардов злотых до 2029 года PGZ должен был поставить примерно 285 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Важно, что этот контракт в целом не заставляет государственную оружейную промышленность создавать реальные производственные мощности. Вы можете себе представить ситуацию, когда ракеты, которые поставляет этот концерн, собираются из комплектующих, закупленных за рубежом.

Сейчас это самый вероятный способ доставить почти 300 тысяч боеприпасов - построить завод за два года, потому что это просто выгоднее, сказал высокопоставленный сотрудник PGZ. Но он совсем не уверен, что это удастся.

Кто еще заработает на боеприпасах для Польши?

В рамках упомянутой выше диверсификации предыдущее правительство решило разделить заказ боеприпасов на несколько частей. В предыдущих переговорах было несколько претендентов, в том числе западные магнаты. Остался только один - Polska Amunicja, компания, в которой большинство акций имеет государственное Агентство промышленного развития, а также WB Group. Именно об этой компании Onet писал два дня назад, утверждая, что там не были должным образом обеспечены интересы казначейства.

"Что касается польской амуниции, то мы все еще ведем переговоры с Агентством вооружений о поставках 300 тысяч боеприпасов до 2029 года. Агентство будет решать условия, - говорит президент PA Павел Понцилюш. - Polska Amunicja была создана для производства, а не для того, чтобы действовать как посредник в торговле боеприпасами. Если бы мы хотели только торговать, мы бы не создавали новую компанию с участием Госказначейства.

Между тем уже несколько месяцев в СМИ появляются статьи с похвалой Grupa Niewiadów, которая... должна развивать производство 155-мм боеприпасов. Она связана с компанией Works 11, которая много лет занимается торговлей оружием. Также на рынке говорят, что производством таких боеприпасов с удовольствием займутся компании, связанные с Boryszew Group или Wifama.

"На данный момент мы не имеем возможностей, потому что никто ничего не делал с этим в течение многих лет, - говорит генерал Вальдемар Скшипчак, бывший заместитель министра обороны.

"В Польше есть много компаний, которые могут участвовать в производстве боеприпасов, но их нужно объединить. За два-три года частный сектор способен производить крупнокалиберные боеприпасы. Только государство должно поддерживать такие предприятия, а не препятствовать им", - добавляет военный.

Пришло время политикам принимать решения

Поставки 155-мм боеприпасов в Польшу сейчас заключены с государственным предприятием PGZ и за рубежом. Сегодня игра заключается в том, дойдет ли такой контракт также до других польских компаний. Пока ни одна из них не имеет производственных мощностей, но при таком контракте несколько организаций, безусловно, могли бы их строить. Теперь мяч в руках политиков. Они будут решать, сколько времени будет длиться этот процесс.

Другие новости польской оборонки

Как сообщал УНИАН, Польша договорилась о покупке ракет класса "воздух-воздух" у США. Общая сумма контракта составляет 850 миллионов долларов.

Поставки будут осуществляться с 2029 по 2033 год. Ракетами будут оснащены самолеты, состоящие на вооружении польской армии. Ожидается, что Варшава и Вашингтон подпишут соглашение о покупке 96 боевых вертолетов Apache на сумму более 9 миллиардов долларов.

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