Министр иностранных дел страны подчеркнул, что поддержка Данией Украины совсем не изменилась.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать предоставленное Данией оружие на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, комментируя события в Курской области, пишет DR.

"Защита себя вполне может включать вторжение на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты нападавшего, то это вполне в рамках правил войны", – сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что поддержка Данией Украины совсем не изменилась. В то же время использование датского оружия на территории РФ – в рамках правил.

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"Нельзя установить ограничения, согласно которым оружие можно применять только на территории Украины", – добавил министр.

Помощь Украине от Дании: последние новости

В конце июля Германия в сотрудничестве с Данией передала Украине восемь боевых танков Leopard 1A5. Кроме того, ВСУ получили 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что 14 танков Leopard 2A4, приобретенных в партнерстве с Данией, уже этим летом будут отправлены в Украину. Отмечалось, что эти танки отремонтировала немецкая оборонная компания Rheinmetall.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала передать Украине все системы противовоздушной обороны страны, как Копенгаген уже сделал с артиллерией.

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