Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать предоставленное Данией оружие на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, комментируя события в Курской области, пишет DR.
"Защита себя вполне может включать вторжение на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты нападавшего, то это вполне в рамках правил войны", – сказал он.
Расмуссен подчеркнул, что поддержка Данией Украины совсем не изменилась. В то же время использование датского оружия на территории РФ – в рамках правил.
"Нельзя установить ограничения, согласно которым оружие можно применять только на территории Украины", – добавил министр.
Помощь Украине от Дании: последние новости
В конце июля Германия в сотрудничестве с Данией передала Украине восемь боевых танков Leopard 1A5. Кроме того, ВСУ получили 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что 14 танков Leopard 2A4, приобретенных в партнерстве с Данией, уже этим летом будут отправлены в Украину. Отмечалось, что эти танки отремонтировала немецкая оборонная компания Rheinmetall.
В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала передать Украине все системы противовоздушной обороны страны, как Копенгаген уже сделал с артиллерией.