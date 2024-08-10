Отмечается, что ожидается еще один крупный контракт.

Польша договорилась о покупке ракет класса "воздух-воздух" у США. Общая сумма контракта составляет 850 миллионов долларов.

Издание Deutsche Welle пишет, что Варшава подписала контракт с правительством США на поставку ракет AIM-120C AMRAAM. Точно количество ракет не раскрывается.

Поставки будут производиться с 2029 по 2033 год. Ракетами будут оснащены самолеты, находящиеся на вооружении польской армии.

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Ожидаетя, что Варшава и Вашингтон подпишут соглашение о покупке 96 боевых вертолетов Apache на сумму более 9 миллиардов долларов.

Формирование Украинского легиона в Польше - последние новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Польше создадут Украинский добровольческий легион для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза.

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек зарегистрировались для присоединения к "Украинскому легиону" в стране.

При этом заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что страна не будет участвовать в поиске украинцев, которые присоединятся к Украинскому легиону и будут тренироваться на их территории.

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