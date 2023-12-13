По словам председателя КГБ Беларуси, на территории Польши находятся семь так называемых "хоругвей", с помощью которых Варшава якобы готовит теракты и захват объектов.

Семь так называемых "хоругвей" в Польше "готовятся к захвату объектов и терактов в Беларуси". Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности этой страны Иван Тертель, информирует Белта.

По его словам, на территории Польши сейчас находятся семь так называемых "хоругвей", с помощью которых Варшава якобы готовит теракты и захват объектов на белорусской территории.

"Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то учился в Военной академии и бежал за границу. Он скрывается под псевдонимом "Шляхтич". Это одна из самых агрессивных структур", - сказал Тертель.

Он также рассказал, что известны имена сотрудников польских спецслужб, которые занимаются деятельностью этих "хоругвей".

"Мы считаем, что это недопустимо. Мы такой практики не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них. Мы неоднократно получали информацию, что эта публика хотела бы осуществить провокации с применением методов 1939 года. Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война – с провокации немцев с использованием польской формы одежды", – сказал председатель Комитета государственной безопасности Беларуси.

Он также предупредил польских, украинских и прибалтийских коллег, что это неконтролируемое оружие, которое "может быть обращено против кураторов".

"Это было неоднократно. Мы знаем ситуацию с ИГИЛ и историю их взаимоотношений с американскими спецслужбами. И наши иностранные коллеги могут достичь таких же негативных результатов для себя", - отметил Тертель.

Ситуация на границе Польши и Беларуси - последние новости

Польша получит от США вертолеты Apache, которые будут работать вблизи Беларуси. Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, Вашингтон предоставит Варшаве эту технику из собственных запасов. Они будут работать на восточном фланге НАТО.

Также УНИАН сообщал, что Польша не пропустила самолет "Белавиа", летевший из Минска в Барселону. Причина была в том, что его маршрут также проходил через Францию, а она запретила "Белавиа" летать над своей территорией. Самолет был вынужден возвращаться в Минск.

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